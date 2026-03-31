「臺灣漫遊錄」入布克國際獎決選 台灣可望首次奪獎

備受矚目的年度國際文學獎項英國「布克國際獎」（InternationalBooker Prize）今天公布決選名單，總計納入6部作品，台灣作家楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」入列，創台灣首例。

主辦單位「布克獎基金會」表示，這是首度有台灣作家入圍「布克國際獎」決選；若「臺灣漫遊錄」進一步獲頒2026年「布克國際獎」，將創下「布克國際獎」史上首例。

「布克國際獎」2月24日發布初選名單，從總計128部作品中挑選出13部作品，「臺灣漫遊錄」獲選入圍。

「布克國際獎」今天進一步發布決選名單，從初選名單精選其中6部作品，「臺灣漫遊錄」入列。

根據基金會發布的資訊，2026年「布克國際獎」決選名單涵蓋來自8個國家的作家和譯者，包含台灣、英國、美國、巴西、保加利亞、加拿大、法國、德國。

值得一提的是，在6位入圍決選的作家中，有5位是女性；在6位入圍決選的譯者中，女性有4位。

入圍決選名單的作品，原文總計多達5種，包含中文、保加利亞文、法文、德文、葡萄牙文。

「布克國際獎」獎勵虛構文學創作，評選翻譯為英文、並在英國或愛爾蘭出版的長篇小說或短篇選集，獎金由作者與譯者均分，以彰顯翻譯的重要性。

入圍決選名單的作品將獲5000英鎊（約新台幣21萬元）獎金，由作者與譯者均分。2026年「布克國際獎」最終得主將於5月19日宣布，並在倫敦舉行頒獎典禮，獎金5萬英鎊。

「臺灣漫遊錄」2020年出版，陸續有日文、英文、韓文等譯本問世，英文版譯者為金翎，她因為翻譯此書獲美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學獎，同樣創台灣文學首例。

「布克國際獎」網站發布評審對「臺灣漫遊錄」的評語提到，這部小說以豐盛的美食寫作、令人捧腹的對話，以及各樣後設式轉折，令人愛不釋手，且令人讚嘆地巧妙展演雙重敘事：既是令人陶醉的愛情故事，也是犀利的後殖民小說。