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新聞眼／改革尚未成功 台鐵仍須努力

聯合報／ 本報記者胡瑞玲

台鐵公司化原被寄予厚望，期待藉由制度轉型，擺脫長年積累的安全隱憂、組織僵化與財務困境，然而如今邁入第三年，調車事故接連發生、誤點問題亦未見顯著改善，安全文化目標顯然仍停留在口號，也難怪交通部震怒。

台鐵董座鄭光遠，具備高鐵、航空業的經營背景，理應熟稔高強度運輸體系對安全與準點的高度要求，尤其高鐵的精準調度，或航空業對風險零容忍的文化，皆建立在制度化管理與嚴謹紀律之上，因此外界期盼鄭上任後，能大刀闊斧改革台鐵沉痾已久的陋習。

然而台鐵上周五才發生因未即時停車檢修損壞的集電弓，導致全台列車大誤點，累計延誤逾二萬分鐘，引爆全台通勤族與旅客怒火。事件餘波未平，前天晚間又在七堵站發生兩列電聯車調車作業擦撞並出軌事故，短短數日內接連發生重大運轉異常，凸顯台鐵現行維修、通報與現場決策機制仍存在漏洞。

接連發生事故不僅削弱民眾信心，也衝擊台鐵內部士氣。隨著鄭光遠到任已近一年，對台鐵業務與體系運作理應充分掌握，且公司化三年，應是轉型關鍵期，也是為檢視改革成效的分水嶺，亟待鄭光遠提出具體可驗證的改革方案，真的被執行、被內化，甚至被相信，這恐怕也是鄭光遠目前要積極解決的難題。唯有正視問題、加速行動，才能避免台鐵在質疑聲中，錯失重生契機。

高鐵 台鐵 交通部

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