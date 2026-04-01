調車出軌 台鐵又出包 交通部下通牒

台鐵七堵調車場前天晚間發生重大調車事故，一列ＥＭＵ九二○電聯車，以時速十三公里衝撞另一列ＥＭＵ九一二，導致多節車廂出軌，車頭嚴重毀損。交通部次長伍勝園昨表示，台鐵須於三日內完成事故調查，提出具體改善措施，並全面檢討調車作業及通訊機制；運安會也表示將介入調查，與花蓮和仁站調車擦撞事故，合併辦理。

運安會執行長林沛達表示，昨已派人前往七堵調車場調查。由於近期台鐵發生數起調車事故，經討論並檢視證據後，發現台鐵調車場有系統性風險，因此，此起案件將與三月十三日台鐵Ｒ二○三號柴電機車於花蓮和仁站調車時衝撞貨物列車事故，合併辦理調查。

台鐵七堵站前天晚間發生調車事故，造成ＥＭＵ九二○第五、六、十車出軌，以及ＥＭＵ九一二第一車出軌，一名員工受傷。

台鐵公司指出，初步調查，引導員於距離聯掛點約一百公尺即開始呼叫減速，但行調通訊未獲回應，未能及時減速而發生碰撞；相關行調通聯紀錄及現場影像資料刻正調閱釐清中。本起事故確實受到無線電干擾，但是否有控速不當問題仍待釐清。將全面檢討調車作業流程與速度管制，檢視調車通訊設備及聯繫機制，加強人員教育訓練。

根據鐵道局統計，自二○二三至二○二六年二月，台鐵七堵調車場計發生兩件一般行車事故（側線出軌及側線衝撞），八件調車作業相關異常事件（冒進號誌兩件、號誌處理錯誤兩件、其他四件）。

鐵道局表示，經查本案是執行庫內調車連掛作業，調車員司指揮司機員「推進運轉」聯掛另組列車時撞及被連結列車致出軌。已要求台鐵公司提供無線電通聯、影像紀錄、列車控制監視系統等深入調查。

此外，台鐵廿七日因樹林至鶯歌間電力故障，造成全台列車大誤點。台鐵公司表示，此次主要肇因為發現集電弓設備損壞卻未即時檢修，才造成累積誤點逾二萬分鐘慘況，已要求相關單位檢討。據了解，涉此案檢查員初步建議遭記申誡二支、司機員申誡二支、機車助理申誡一支。

台鐵產工 籲減少無效調車

台鐵產工指出，七堵調車場「塞車」應將報廢車輛移往其他車站，減少無效調車才有可能降低事故機率；鐵道學會則認為，台鐵需從源頭檢視規章及落實制度管理。

台鐵產工秘書長朱智宇說，七堵調車場非首次調車出事，已是台鐵公司化檢驗安全改革重大關卡，凸顯安全機制流失及安全文化的不穩定性。