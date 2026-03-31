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雪霸國家公園攜手企業簽MOU 打造汶水成「原生植物園區」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處攜手安心食品簽署合作備忘錄，並安排全體大合照。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處攜手安心食品簽署合作備忘錄，並安排全體大合照。圖／雪霸國家公園管理處提供

內政部國家公園署為應對氣候變遷並強化國家公園的生物多樣性，在汶水遊客中心舉辦「探雪好食光：安心食品與雪霸同行，守護原生植物之美」合作備忘錄（MOU）簽署儀式及原生植物植栽研習營，與合作夥伴共同種下4種100棵原生種植物，宣示投入國家公園環境教育、原生植物種植及清除外來種等工作。

雪霸國家公園管理處長林文和昨天在國家公園署副署長張維銓見證下，與安心食品服務公司總經理謝靜慧簽署3年的合作備忘錄，正式締結合作夥伴關係。

張維銓表示，國家公園署自2025年起建構「Team國家公園」合作體系，透過「公私協力ESG平臺」將保育觸角延伸至周邊地景，盼構築完整生態廊道。安心食品公司作為餐飲界永續推動者，長期推動「友善土地」的綠色採購支持在地農業，這份初衷與國家公園保育「山海生態」使命深度扣合，共同傳遞如「太陽」般溫暖且充滿生機的環境價值及守護土地永續。感謝安心食品主管團隊參與生態保育實作，展現企業對環境責任（ESG）的高度重視，更印證企業參與是推動生態永續關鍵社會引擎，具體實踐聯合國永續發展目標。

雪霸園區管理處指出，雪管處遷至苗栗汶水園區已逾25載，早期因環境景觀需求多採用外來歸化種植栽，近年因褐根病侵襲引發枯死危機。為扭轉生態困局，雪管處自2022年起委託國立中興大學森林系教授邱清安妥善規畫，採行「適地適木」的生態修復原則，逐步汰除罹病植株，改植台灣中北部合適的原生植物。至目前，園區已有近200種原生植物，雪管處計畫將汶水園區打造為「原生植物園區」，讓生態教育直接延伸至戶外教室，提供學校教學與遊客體悟原生植物之美的最佳場所。

國家公園署表示，將企業力量從商業治理延伸至自然生態保護的模式，正是企業落實環境責任的最佳示範。透過簽訂合作備忘錄深化夥伴關係，不僅強化公私協力的韌性，更能展現政府與企業共同守護大地的決心，期盼藉由雪管處與安心食品的合作，能拋磚引玉引領更多社會資源投入國家公園生態保育行動。國家公園將持續推動原生種植物的復育，讓國家公園成為台灣推動永續發展、守護生物多樣性的最堅實堡壘。

雪霸園區管理處3月30日在汶水遊客中心辦「探雪好食光」守護原生植物之美合作備忘錄（MOU）簽署儀式及原生植物植栽研習營。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸園區管理處3月30日在汶水遊客中心辦「探雪好食光」守護原生植物之美合作備忘錄（MOU）簽署儀式及原生植物植栽研習營。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪管處攜手安心食品簽署合作備忘錄，在場人員包括雪管處長林文和（左五）、國家公園署副署長張維銓（左六）、安心食品總經理謝靜慧（左七）。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪管處攜手安心食品簽署合作備忘錄，在場人員包括雪管處長林文和（左五）、國家公園署副署長張維銓（左六）、安心食品總經理謝靜慧（左七）。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸汶水園區種植原生種植物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸汶水園區種植原生種植物。圖／雪霸國家公園管理處提供

安心食品公司總經理謝靜慧帶領公司主管群，在汶水園區生態教育教室製作腎蕨苔球。圖／雪霸國家公園管理處提供
安心食品公司總經理謝靜慧帶領公司主管群，在汶水園區生態教育教室製作腎蕨苔球。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪管處3月30日在汶水遊客中心安排植樹，參加人士大合影。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪管處3月30日在汶水遊客中心安排植樹，參加人士大合影。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸汶水園區的自然風光，蓊鬱樹林，是民眾認識國家公園、體驗原生植物之美的好場所。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸汶水園區的自然風光，蓊鬱樹林，是民眾認識國家公園、體驗原生植物之美的好場所。圖／雪霸國家公園管理處提供

汶水園區種植的台灣原生種植物「魚木」。圖／雪霸國家公園管理處提供
汶水園區種植的台灣原生種植物「魚木」。圖／雪霸國家公園管理處提供

氣候變遷 國家公園

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