澎湖籍漁船疑非法售油遭查扣 漁業署：最重可撤銷漁業執照

澎湖籍漁船大進滿8號日前傳出失聯，疑似因非法售油給中國漁船遭大陸方面查扣。漁業署今天說，如查獲屬實，依「漁業法」最重將撤銷漁業執照，並追繳補貼款。

漁業署發布新聞稿，針對大進滿8號疑非法售油事件持續查證中，如查獲屬實，依「漁業法」最重將撤銷漁業執照，並依「漁業動力用油優惠油價標準」追繳補貼款，另違法行為已涉犯刑法詐欺罪、懲治走私條例等刑法相關規定，將移送相關機關嚴處。

漁業署說，自民國96年1月1日起，漁船以所裝設航程紀錄器（VDR）記載的實際作業時數乘上主機及副機馬力數再乘上0.18公升，以申購漁業優惠用油量。

漁業署說，漁業用油免徵貨物稅、營業稅及享有政府補貼款，漁業署每月檢核VDR資料，如有異常航跡的情形，相關資料函送海洋委員會海巡單位加強注檢，並請司法單位偵辦。各縣（市）政府也不定期與海巡單位併同查核轄區漁船加油站，如有異常購油情形，也會蒐證後函送司法單位偵辦，防止不肖漁民流用油的情事。

漁業署表示，政府補貼漁業優惠用油，是為減輕漁民作業成本，特別是在目前中東情勢致油價高漲期間，中油向國外購油成本高漲，如有不肖漁民違法流用漁船用油，政府體恤漁民補貼漁業優惠用油美意盡失，並影響正常漁民作業權益，呼籲漁民切勿從事非法流用漁船油行為，以免違規受罰。