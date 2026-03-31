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沒有戒不掉的菸癮！李鑼、唐玲前進警專分享「戒菸4招」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署、警政署加碼獎勵警察戒菸就贏。記者廖靜清／攝影
國健署、警政署加碼獎勵警察戒菸就贏。記者廖靜清／攝影

抽菸會得癌症？許多人說親友抽了幾十年都沒事，其實菸害具潛伏期且損害無形，且二手菸、三手菸會嚴重危害同住家人健康。藝人唐玲分享，自己罹患胃癌與長期吸菸有關，懊悔吸菸長達25年。每次在拍片現場，導演喊倒數秒數才甘願把菸熄掉，起床也是先抽菸，知道抽菸不好，但就是戒不掉。

「菸害防制法實施後，不能在室內抽菸，結果在戶外抽菸被媒體拍到，覺得很丟臉。」唐玲說，雖然萌生戒菸決心，但屢試屢敗，在臉書宣告戒菸行動後，當天徹底告別香菸、打火機，大幅增加成功率。如今沒有菸的生活，真的非常自由，情緒、身心靈都得到解放。

藝人李鑼表示，戒菸要一次就成功真的很難，曾經在條件不好的地方拍攝戲劇，每天叼著菸，天氣很熱很難受，那時跟一位劇組人員說好要戒菸，忍了幾天差點成功，結果看到「說好要戒菸的朋友破戒」，竟也放棄戒菸。現在回想，如果當時再撐一下，就不會毒害家人這麼多年。

董氏基金會董事長張博雅表示，許多老菸槍都是數十年的菸齡，但是都戒掉了，只要下定決定，沒有戒不掉的事。她以資深名模藝人、董氏基金會終身志工陳淑麗為例，曾經每天抽菸量高達3包，說要戒菸也拖了3、4年，後來因為咳嗽，覺得有損演員專業，找到下定決心的理由，終於戒掉。

許多戒菸成功的人，都認為「生命再一次，不吸菸愛自己」，李鑼、唐玲至警察專科學校現身說法，示範戒菸的小撇步，包括連續深呼吸15次、喝冷水、擴胸伸展、刷牙或洗臉，這4個方法都能減輕吸菸衝動並緩解戒斷症狀。陳淑麗說，只要菸癮來襲就刷牙，確實成功幫助克服吸菸的欲望。

警校生呂宥葳分享，國中時染上菸癮，為了抽菸，還曾在學校賣電子菸，如今想來相當荒謬，也很對不起家人。後來收到警校錄取通知書後，認為戒除菸癮才能有健康的身體，因此下定決心戒菸，每天早上5點起床運動。戒菸後好處很多，上課精神變好，錢包也不再乾扁。

國健署長沈靜芬表示，不論是傳統紙菸或新興菸品，都含有尼古丁，具有成癮性，同時仍含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質。為促進7.5萬名警務人員及其家人的健康，「2026戒菸就贏比賽」增設「警務人員成功戒菸專屬獎」，也首創醫事人員助人戒菸也有獎。

沈靜芬說，「2026戒菸就贏比賽」即日起至4月底開放報名，吸菸者與不吸菸見證人二人一組，從5月2日到5月29日，連續四周不使用任何菸品，即符合「戒菸成功獎」資格，有8組名額有機會抽中8萬元獎金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

警專學生自曝戒菸的荒謬過往，也分享戒菸的好處。記者廖靜清／攝影
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抽菸 戒菸

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