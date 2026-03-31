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屏基醫院導入達文西機械手臂 周春米：屏東智慧醫療更進一步

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，屏東基督教醫院導入第四代達文西機械手臂系統，日前執行達文西機械手臂手術的實際情形。圖／屏基提供
衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，屏東基督教醫院導入第四代達文西機械手臂系統，日前執行達文西機械手臂手術的實際情形。圖／屏基提供

衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，屏東基督教醫院導入第四代達文西機械手臂系統，縣長周春米今31日受邀出席啟用典禮，與醫療團隊共同見證屏東醫療升級重要時刻，象徵智慧醫療跨入臨床實踐新階段，讓屏東醫療更進一步。

周春米表示，繼屏東榮總後，屏基也導入達文西手臂，屏東在5年內有2家醫院有這個設備，讓鄉親免於奔波，就能在屏東接受最先進醫療；且屏基聯手復興、大新、枋寮及安和等醫院，共同建構跨區域、跨專科的「醫療聯防機制」，讓不同區域、不同層級的醫療院所彼此支援，形成更完整、更有韌性的醫療照護網絡。

周春米說，賴清德總統有醫師的背景，深知台灣現階段醫療資源如何分配，屏基此次獲中央「健康台灣深耕計畫」補助，不僅有硬體設備更新，相關經費將用於優化醫事人員工作環境、制度化資源共享，建立跨院區智能溝通平台，有助於提升屏東的照護品質。

屏基泌尿科主任錢家陞表示，達文西機械手臂提供手術醫師直覺式3D立體視野，10倍放大與高解析影像輔助下，搭配如同人類手腕般靈活的精密器械，即使在腹腔內狹小而複雜的空間，透過微創傷口完成精細手術，3月引進後完成5例手術。

今天邀請83歲鍾姓患者現身，剛好也是今天出院，醫師錢家陞表示，泌尿上皮癌為在腎臟的腎盂裡長出腫瘤，該名患者上周接受達文西手術、今出院，術後傷口非常小，如4個小孔僅約1公分，即使是高齡病患，術後恢復快速，手術後第2天就能下床行動。

屏基表示，相較傳統手術，達文西手術具傷口小、出血少、恢復快等優勢，精準度全面提升，廣泛應用在泌尿科、婦產科、一般外科、胸腔外科及耳鼻喉科等科別。健保署也已將60多項達文西手術納入手術費給付，減輕病患部分負擔，但相關特殊醫材費用仍需自費。

屏基院長吳榮州說，在屏東縣政府衛生局協助下，屏基持續建構區域醫療聯防網，串聯高雄長庚、高雄榮總、高醫等醫學中心，與屏東地區醫院、診所、衛生所與長照機構，強化分級醫療與雙向轉診機制，讓急重症、慢性病到長期照護間能順暢銜接，透過資源整合與資訊共享，提升整體醫療效率與民眾就醫可近性。

衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，屏東基督教醫院導入第四代達文西機械手臂系統。記者劉星君／攝影
衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，屏東基督教醫院導入第四代達文西機械手臂系統。記者劉星君／攝影

衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，屏東基督教醫院導入第四代達文西機械手臂系統，縣長周春米（左六）出席啟用典禮。記者劉星君／攝影
衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，屏東基督教醫院導入第四代達文西機械手臂系統，縣長周春米（左六）出席啟用典禮。記者劉星君／攝影

衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，屏東基督教醫院導入第四代達文西機械手臂系統，今天舉行啟用典禮。記者劉星君／攝影
衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，屏東基督教醫院導入第四代達文西機械手臂系統，今天舉行啟用典禮。記者劉星君／攝影

衛生局 屏東縣政府 衛福部

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