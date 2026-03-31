全身疼痛吃止痛藥憂傷腎？醫提醒「這三種藥」同時出現負擔恐變重

高齡化、3Ｃ化社會下，國人常感全身痠痛，有時醫師會開立止痛藥緩解不適，但國人常有「止痛藥吃久會傷腎」的觀念。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘說，多數人都知道非類固醇消炎止痛藥（NSAID）可能會傷腎，但更重要的一件事是，它並不是一吃就一定會出問題，真正需要注意的是「使用的時機」。

止痛藥傷腎的真正原因，關鍵在使用時機，特別要避開「止痛＋降壓＋利尿」的三重打擊組合。張家銘在臉書表示，很多腎功能變化，往往不是因為止痛藥吃太多，而是在某一個身體比較脆弱的時候。換句話說，重點不只在藥物，而是當下的身體狀態，止痛藥可以用，但更重要的是知道，在什麼情況下，需要特別小心。

張家銘指出，腎臟要維持正常過濾需要三個條件，包括血流要進來、過濾壓力要維持、體內水量要足夠，但臨床上有三種很常見藥物，將同時影響這三件事，第一是止痛藥，會讓血流進入腎臟的能力下降，降血壓藥中的血管張力素系統會導致過濾壓力降低(ACEi/ARB降壓藥)，而利尿劑，會讓身體的水分減少。

因此，止痛藥（NSAIDs）再加上利尿劑，還有降血壓藥（ACEi或ARB）一起使用時，腎臟出問題的風險，將增加到原本的1.3到1.6倍。換句話說，這三種藥一起出現時，腎臟負擔會明顯變重，需要特別小心。

張家銘說，止痛藥影響的不只是疼痛，而是整個身體的調節能力，包括血流、水分平衡、電解質，還有身體對壓力的反應，當這些系統原本就在邊緣狀態，再加上一個影響調節的因素，整體就會變得不穩定。

因此，如何判斷現在適不適合用止痛藥？張家銘建議，應先判斷現在的身體，是穩定的，還是在調整中，如果有發燒、明顯疲倦、口乾、吃不下，這些都是身體正在調整的訊號，這時候，應先把重點放在補充水分、讓循環穩定，再來考慮止痛。

張家銘提醒，如果民眾有慢性病，或正在使用多種藥物，那在使用止痛藥前，可以利用數據幫助判斷，如腎絲球過濾率（GFR）、肌酸酐（Cr）、鈉與鉀等電解質、血壓變化，甚至體液狀態。再從代謝與發炎的角度觀察，以理解身體是不是處於壓力環境，適不適合服用止痛藥。