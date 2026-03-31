車頭嚴重毀損…台鐵七堵調車場重大調車事故 運安會將介入調查

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，2列EMU900型電聯車擦撞出軌，車頭嚴重毀損，交通部次長伍勝園指示，台鐵須於3日內完成事故調查，提出具體改善措施，並全面檢討調車作業及通訊機制；運安會則表示，將介入調查。

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，EMU920電聯車以時速13公里衝撞另一列EMU912電聯車導致出軌，車頭嚴重毀損。

台鐵公司說明，初步調查顯示，引導員於距離聯掛點約100公尺即開始呼叫減速，但行調通訊未獲回應，未能及時減速而發生碰撞；相關行調通聯紀錄及現場影像資料刻正調閱釐清中。

交通部次長伍勝園指示，台鐵須於3日內完成事故調查，提出具體改善措施，並全面檢討調車作業及通訊機制。

運安會執行長林沛達表示，針對昨天台鐵調車事故，今天已派人前往台鐵七堵調車進行調查、收集資料，以確定是否為運安會立案調查範圍。

林沛達指出，由於近期台鐵發生數起調車事故，經討論並檢視證據後，發現台鐵調車場有系統性風險，因此，此起案件將與3月13日台鐵R203號柴電機車，於花蓮和仁站調車時衝撞貨物列車事故，合併辦理調查。