台鐵跳電未即時檢修致誤點2萬分鐘 3員工恐記申誡共5支

台鐵27日因樹林至鶯歌間電力故障，造成201班次誤點、累積延誤2萬550分鐘。台鐵公司今表示，此次主要肇因為發現集電弓設備損壞卻未即時檢修，才造成誤點2萬分鐘的慘況，已要求相關單位遇到VCB無法自動復電情形，應強制停車檢查，未依規者予以懲處。

台鐵上周五（27日）樹林至鶯歌間電力線故障，造成201班次誤點、累積延誤2萬550分鐘。台鐵公司今針對此事故召開「3月27日山佳站南端電車線事故檢討會議」，針對事故肇因、應變作為與後續防範機制進行全面檢討，並達成「強化設備檢修」、「提升跨單位聯防」及「精進通報與危機應處機制」3大共改善措施，盼以系統性作為強化行車安全並提升服務品質。

據了解，涉及此案的檢查員初步建議遭記申誡2支、司機員申誡2支、機車助理申誡1支。

台鐵說明，本次事故主要肇因包含EMU900型列車集電弓設備損壞未確實落實檢修，以及司機員與檢修員於VCB（真空斷路器，保護車輛變壓器的設備）切開無法復位時，未確實檢查集電弓狀態，導致車輛行進間集電弓拉扯電車線造成電車線掉落。

對此，台鐵表示，已責成相關單位落實車輛檢修作業，並於4月1日前完成EMU900型編組舊款碳刷與導肩拆卸、檢查及拍照備查。

台鐵重申，EMU900型列車遇有VCB切開且無法自動復位時，「須強制停車檢查集電弓狀態」，如發現集電弓明顯損壞，應即通報控制員，未依規定執行者將加重懲處。此外，運轉測試期間，如發生主要系統故障須立即中止測試，以避免類似情況再次發生。

台鐵指出，會議也針對事故發生後的跨單位聯防與旅客疏運進行檢討，決議於路線受阻時，除即時啟動公路接駁外，將加強車站引導作為與模擬演練，並要求各站事前規畫應變客運開行動線及預擬車輛需求評估機制；同時深化與高鐵等運具的聯防合作。

為降低事故對旅客造成的不安與不便，台鐵公司將同步精進通報與危機應處機制，建立更明確、即時且具可操作性的標準作業流程。

具體作法包含透過前進指揮所讓各單位搶修作業橫向溝通更直接，提升修復時程預判精準度；制度化列車運轉整理與調度流程，成立「運轉整理小組」，加速列車開行、截短行駛及新工作班表決策，並即時將應變資訊傳達至乘務與站務人員，以利向旅客說明與引導。

同時，將加強廣播密度、於閘門增設公告看板，並於月台人潮達容留量70％時啟動人潮應變機制，改於車站大廳等候，並加開退票窗口及加強廣播宣導旅客一年內可至全國各站辦理退票等。

台鐵表示，再次對旅客造成的不便，致上誠摯歉意，本公司將以此次事故為鑑，於期限內落實各項改善措施，全面強化安全管理、應變能力與服務品質。