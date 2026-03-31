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三班護病比達標！竹山秀傳醫院打造護理友善職場 人力留任率高
竹山秀傳醫院不僅達成三班護病比，更透過固定專責班別制度，讓護理人員可選擇固定白班、小夜班、大夜班，友善職場提升護理人力留任率，也獲首屆護理友善醫院職場典範認證。
衛生福利部昨天辦理首屆「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮，南投縣政府衛生局今天表示，台中榮民總醫院埔里分院、竹山秀傳醫院在護理人力配置、工作環境改善、職涯發展支持、心理健康促進等表現卓越獲肯定，展現對護理人員職場友善高度重視與實踐。
南投縣衛生局長陳南松說，護理人員是醫療體系重要支柱，面對高齡社會與醫療需求增加，建立友善且具支持性的工作環境更是關鍵，獲獎醫院不僅提升護理人員留任率，也有效增進團隊凝聚力與服務品質，衛生局將持續輔導縣內醫療機構，打造更優質護理職場環境。
竹山秀傳醫院表示，在認證評分中以三班護病比全數達標、護理人力高留任率展現核心競爭力；醫院雖位處偏鄉、徵才不易，但不遺餘力追求優質職場，醫院導入智慧科技減輕臨床負荷，自動上傳設備可節省護理師工作抄寫時間或誤植數據風險，提升照護品質。
竹山秀傳醫院說，推動固定專責班別制度，人員可選正職或工時，時段可選擇純白班、輪三班或固定夜班，兼顧工作、家庭及個人生理時鐘調適，統計2023年至2025年申請固定班別人數，固定白班有134人次、小夜班445人次、大夜班423人次，總計1002人次，固定班別普及率達29.7%，且去年新進人員留任率82.2%，正職護理人員留任率91.6%，顯示護理職場友善表現。
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