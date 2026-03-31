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空拍旱象震撼！日月潭乾到驚現「大鳥吃小蟲」、「巨魚擱淺吞九蛙」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭「神祕黑洞」溢流井（鳥眼）因旱情嚴峻本體完全顯現，有民眾空拍巧妙拍下「大鳥吃小蟲」。圖／民眾提供
日月潭「神祕黑洞」溢流井（鳥眼）因旱情嚴峻本體完全顯現，有民眾空拍巧妙拍下「大鳥吃小蟲」。圖／民眾提供

旱情嚴峻，日月潭水近期蓄水率約6成，今水位降至742.2公尺，距滿水位748.48公尺，落差達6.28公尺，九蛙全都露，連「神祕黑洞」溢流井本體也全顯現。有民眾空拍記錄潭區旱況，巧妙拍下「巨魚擱淺吞九蛙」、「大鳥吃小蟲」旱象奇觀。

根據經濟部水利署即時水情統計，日月潭水庫今下午2時有效蓄水量8414.12萬立方公尺、百分比65.5%、水位高度742.6公尺，距滿水位748.48公尺，落差已達5.88公尺，水情仍低迷，不僅九蛙全都露，連「神祕黑洞」本體也完全顯現。

而有「神秘黑洞」之稱的溢流井，其功能是為了日月潭的安全機制，當潭區水位太高、水量過多時，潭水會從溢流井排往下游的溪流，防止日月潭過度蓄水，確保水庫安全；但因旱情嚴峻，過去總被潭水包圍的溢流井建築本體現已完全顯現。

由於，日月潭近期水情嚴峻，有民眾透過空拍機記錄潭區旱況，鳥瞰可見潭區水線大幅內縮，岸旁潭底裸露大片黃土，甚至乾到龜裂；然俯拍「九蛙疊像」及「神秘黑洞」出現「巨魚擱淺張口吞九蛙」、「大鳥吃小蟲」旱象奇觀，畫面逗趣。

管理日月潭水庫的台電表示，春耕插秧需水高峰已過，3月下旬起下游農水需求減少，可望減輕潭區供水壓力，目前每天進水量約7至8CMS（每秒立方公尺），放水量為6.8至8.2CMS，朝「入出平衡」邁進，將盡量調度維持約6成蓄水率。

旱情嚴峻，日月潭水近期蓄水率約6成，今水位降至742.2公尺，九蛙疊像全都露。圖／民眾提供
旱情嚴峻，日月潭水近期蓄水率約6成，今水位降至742.2公尺，九蛙疊像全都露。圖／民眾提供

有民眾透過空拍機記錄日月潭旱況，鳥瞰可見潭區水線大幅內縮，岸旁潭底裸露大片黃土。圖／民眾提供
有民眾透過空拍機記錄日月潭旱況，鳥瞰可見潭區水線大幅內縮，岸旁潭底裸露大片黃土。圖／民眾提供

有民眾透過空拍機記錄日月潭旱況，鳥瞰可見潭區水線大幅內縮，岸旁潭底裸露大片黃土。圖／民眾提供
有民眾透過空拍機記錄日月潭旱況，鳥瞰可見潭區水線大幅內縮，岸旁潭底裸露大片黃土。圖／民眾提供

旱情嚴峻，日月潭水近期蓄水率約6成，有民眾空拍記錄潭區旱況，巧妙拍下「巨魚擱淺吞九蛙」。圖／民眾提供
旱情嚴峻，日月潭水近期蓄水率約6成，有民眾空拍記錄潭區旱況，巧妙拍下「巨魚擱淺吞九蛙」。圖／民眾提供

日月潭

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