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清明連假恐遇雨彈…一周3波鋒面接力 中部以北防局部大雨

中央社／ 台北31日電
未來一周3波鋒面接力、易有陣雨或雷雨。明天上半天首波鋒面影響。本報資料照片
未來一周3波鋒面接力、易有陣雨或雷雨。明天上半天首波鋒面影響。本報資料照片

氣象署表示，未來一周3波鋒面接力、易有陣雨或雷雨。明天上半天首波鋒面影響，全台有雨，中部以北防較大雨勢；清明連假期間鋒面接力，其中4月4日雨勢最大，中部以北地區防局部大雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，鋒面在台灣北部海面逐漸接近中，今天深夜至明天上午影響台灣，全台有雨、雨區由北往南，清晨至上午中部以北地區有陣雨或雷雨、並有局部較大雨勢，南部為局部短暫陣雨；下午雨勢逐漸減弱。

黃恩鴻表示，4月2日雖已無鋒面影響，但水氣仍偏多，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨；3日轉偏西南風，中部以北、東南部有零星短暫陣雨，其他各地午後局部短暫雷陣雨。

至於清明連假的天氣，黃恩鴻指出，4月3日晚間起鋒面接近，4、5日影響，預估這波鋒面影響範圍較廣、雨勢強，同樣全台有雨，中部以北及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨；5日水氣稍減，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說，目前觀察4月6、7日又一波鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻提到，明天鋒面影響及東北季風增強，明天至2日清晨偏涼冷。預估明天白天北部高溫約攝氏21、22度，中部地區約24至27度，南部約29、30度；明晚至4月2日清晨北部低溫約17至19度，中南部20至23度。

黃恩鴻提醒，4月3、4日馬祖地區有低雲或霧，影響能見度。

鋒面 雷雨 清明節 連假

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