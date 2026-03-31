台鐵七堵擦撞出軌調車事故 交通部下令：3天內完成調查

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，EMU920電聯車以時速13公里衝撞另一列EMU912電聯車導致出軌，車頭嚴重毀損，台鐵公司證實，確實有受到無線電干擾，但是否有控速不當問題待釐清；交通部次長伍勝園指示，台鐵須於3日內完成事故調查，提出具體改善措施，並全面檢討調車作業及通訊機制。

初步調查顯示，引導員於距離聯掛點約100公尺即開始呼叫減速，但行調通訊未獲回應，未能及時減速而發生碰撞；相關行調通聯紀錄及現場影像資料刻正調閱釐清中。

台鐵公司表示，將依循交通部指示，於3日內釐清事故原因，並全面檢討調車作業流程與速度管制，檢視調車通訊設備及聯繫機制，加強人員教育訓練，強化聯掛作業安全管控，以確保調車及行車安全。

針對昨晚調車事故，台鐵說明，昨（30）日晚間21時20分，七堵站進行調車作業時，調車機DHL114推進EMU920編組至第10股道，準備與EMU912編組聯掛，過程中以約13公里速度發生碰撞，造成EMU920第10車及第5、6車，與EMU912第1車出軌。事故造成1名員工受傷，經送醫治療後已返站休息，未影響正線行車。

台鐵表示，事故發生後，本公司北區營運處於當日21時許即成立北區應變分組，統籌現場應變及後續處置作業，並配合鐵道局辦理現場調查與蒐證。待鐵道局完成蒐證後，現場隨即展開搶修作業。

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，交通部指示台鐵3天內完成調查。圖／台鐵提供