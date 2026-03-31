快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

又見狼醫？頭份某醫院副院長爆猥褻女員工 衛福部：尚不會納狼醫專區

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
苗栗頭份某醫院邱姓副院爆出對院內女員工性騷及猥褻，衛福部醫事司今回應，將待確認違法，才會將此案納入「狼醫專區」。本報資料照片
苗栗頭份某醫院邱姓副院爆出對院內女員工性騷及猥褻，衛福部醫事司今回應，將待確認違法，才會將此案納入「狼醫專區」。本報資料照片

苗栗頭份某醫院邱姓副院爆出對院內女員工性騷及猥褻，造成受害者身心受創。對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁說，衛福部目前設有狼醫專區，但此案需視後續有無涉及違反醫師法，才會再做後續懲戒，若邱姓醫師最終經調查並確定違規且遭懲戒，相關資料自然會公開於狼醫專區，供社會大眾查詢。

據了解，邱姓醫師遭多次性騷及強制猥褻，今年農曆除夕涉嫌在診所櫃檯內強行對女員工伸出鹹豬手、熊抱，該當事受害人不堪身心煎熬而離職，但院方從案發，今年2月16日至今都不願其所提出｢非自願離職證明｣申請。

劉玉菁表示，受害者已經到警察局報案，因此事牽涉到性別工作平等法，找了當地議員到苗栗縣勞工局及青年發展處申訴，同時也通報衛生局

劉玉菁說，此案件已進入司法處理程序，目前大部分資料都在勞工局，由該主管機關來進行申訴，目前衛福部已發文給苗栗縣衛生局，要求將相關資料都要做調查，根據醫師法第25條第4款規定不管對醫事人員、學生或其他人員都不能有騷擾的情形，將去評估是否有牽涉到醫師法需要做後續懲戒，再做整體綜合判斷。

至於此案會不會登記上「醫事人員性平資訊專區」也就是俗稱的「狼醫平台」，劉玉菁表示，專區主要揭露經法院判決確定或已完成懲戒處分的性平案件資訊，若邱醫師最終經調查並確定違規且遭懲戒，相關資料自然會公開於專區，供社會大眾查詢。

衛福部 猥褻 頭份 衛生局 醫師

延伸閱讀

副院長性騷診所護理師 議員陳光軒批院方不道歉只顧用LINE秀肌肉

台大舍監性平案違失 教部要求學校重啟調查

台大舍監性騷遭判刑7月 校方決議解除職務

台大舍監案一審出爐 受害女學生：這是小勝利 會繼續戰鬥

相關新聞

車頭嚴重毀損…台鐵七堵調車場重大調車事故 運安會將介入調查

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，2列EMU900型電聯車擦撞出軌，車頭嚴重毀損，交通部次長伍勝園指示，台鐵須於3日內完成事故調查，提出具體改善措施，並全面檢討調車作業及通訊機制；運安會則表示，將介入調查。

台鐵跳電未即時檢修致誤點2萬分鐘 3員工恐記申誡共5支

台鐵27日因樹林至鶯歌間電力故障，造成201班次誤點、累積延誤2萬550分鐘。台鐵公司今表示，此次主要肇因為發現集電弓設備損壞卻未即時檢修，才造成誤點2萬分鐘的慘況，已要求相關單位遇到VCB無法自動復電情形，應強制停車檢查，未依規者予以懲處。

空拍旱象震撼！日月潭乾到驚現「大鳥吃小蟲」、「巨魚擱淺吞九蛙」

旱情嚴峻，日月潭水近期蓄水率約6成，今水位降至742.2公尺，距滿水位748.48公尺，落差達6.28公尺，九蛙全都露，連「神祕黑洞」溢流井本體也全顯現。有民眾空拍記錄潭區旱況，巧妙拍下「巨魚擱淺吞九蛙」、「大鳥吃小蟲」旱象奇觀。

以為是純水！他用除濕機水泡茶下肚送急診 專家：煮沸也沒用

不少人好奇，除濕機集水箱裡的水看起來清澈，是否能拿來飲用？近日就有網友親身「實測」，將除濕機冷凝水煮沸後泡茶喝，沒想到當晚直接送急診，原因曝光後引發熱議，也讓網友們再次意識到這種水千萬別喝。

蔣萬安路線vs.賴總統新政 托盟肯定育兒減工時曝政府該做2件事

北市日前推出的「育兒家長減少工時」政策遭疑預算少、配套不足，4月中旬將上路的放寬外籍家庭幫傭挨批只服務有錢人、加劇性別、階級、族群不平等。托育及就業政策催生聯盟今召開記者會表示，唯有改善高工時、職場文化，才能解決全民的家庭照顧需求。托盟支持的是「蔣萬安路線」，但建議應依照企業規模設定不同補助金額上限，並發給「職代員工津貼」。

台鐵七堵調車場事故疑受無線電干擾 產工5訴求籲減少無效調車

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，EMU920電聯車以時速13公里衝撞另一列EMU912電聯車導致出軌，車頭嚴重毀損，傳出肇因可能為控速不當，台鐵公司證實，確實有受到無線電干擾；台鐵產工則表示，七堵調車場「塞車」應將報廢車輛移往其他車站，減少無效調車才有可能降低事故發生機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。