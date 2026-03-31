又見狼醫？頭份某醫院副院長爆猥褻女員工 衛福部：尚不會納狼醫專區

苗栗頭份某醫院邱姓副院爆出對院內女員工性騷及猥褻，造成受害者身心受創。對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁說，衛福部目前設有狼醫專區，但此案需視後續有無涉及違反醫師法，才會再做後續懲戒，若邱姓醫師最終經調查並確定違規且遭懲戒，相關資料自然會公開於狼醫專區，供社會大眾查詢。

據了解，邱姓醫師遭多次性騷及強制猥褻，今年農曆除夕涉嫌在診所櫃檯內強行對女員工伸出鹹豬手、熊抱，該當事受害人不堪身心煎熬而離職，但院方從案發，今年2月16日至今都不願其所提出｢非自願離職證明｣申請。

劉玉菁表示，受害者已經到警察局報案，因此事牽涉到性別工作平等法，找了當地議員到苗栗縣勞工局及青年發展處申訴，同時也通報衛生局。

劉玉菁說，此案件已進入司法處理程序，目前大部分資料都在勞工局，由該主管機關來進行申訴，目前衛福部已發文給苗栗縣衛生局，要求將相關資料都要做調查，根據醫師法第25條第4款規定不管對醫事人員、學生或其他人員都不能有騷擾的情形，將去評估是否有牽涉到醫師法需要做後續懲戒，再做整體綜合判斷。

至於此案會不會登記上「醫事人員性平資訊專區」也就是俗稱的「狼醫平台」，劉玉菁表示，專區主要揭露經法院判決確定或已完成懲戒處分的性平案件資訊，若邱醫師最終經調查並確定違規且遭懲戒，相關資料自然會公開於專區，供社會大眾查詢。