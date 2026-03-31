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淡水信義線車廂傳「鞭炮聲」乘客被請下車…警衛衝上前 北捷說明原因
北捷淡水信義線今天16時31分，一輛中山站往象山站列車發出異常聲響，有乘客形容像是鞭炮聲音，隨後就遭保全請下車，北捷表示，有500位乘客換成後續列車，初步判斷為空壓機運轉異音，不影響安全。
民眾在社群平台上貼出影片，寫下「突然大家被叫下車後，一直發生鞭炮聲音。」也有人在第五車廂，兩、三個警衛衝過去，聽到車廂就會有爆裂物的聲音，隨後就突然顯示這班車不載客，要請大家下車並且盡快出站。
北捷表示，16時31分中山站往象山方向月台一部列車有異常聲響，行控中心全程監控，依照SOP安排車上500位旅客換乘後續列車，下部列車2分鐘後進站載客，目前系統營運正常。
北捷說，行控中心加強廣播及派員引導；該部列車初判為空壓機運轉異音，不影響安全，將收回機廠查修。
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