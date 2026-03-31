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歌劇魅影首征衛武營 觀眾感受水晶燈急墜震撼

中央社／ 高雄31日電

問世40年音樂劇經典「歌劇魅影」今晚起在高雄衛武營首演並北中南巡演，演出「魅影」的溫-莫里斯表示，身為音樂劇演員能夠拿到這個角色，可以說是美夢成真。

溫-莫里斯（Samuel Wyn-Morris）今天接受媒體聯訪時表示，自己在家裡不只一次幻想過有這一刻，「雖然有幾天一天要演2場，很辛苦但很值得。」溫-莫里斯表示，他第一次看「歌劇魅影」是在17歲的時候，「看到魅影從鏡子裡消失，那真是太酷了。」

溫-莫里斯表示，「魅影」這個角色醜陋的背後，是一個充滿音樂才華的人，只是沒有被社會公平對待，「這樣的角色設定，也讓每一代觀眾都能思考背後的意義。」

音樂劇「歌劇魅影」由音樂劇大師韋伯（AndrewLloyd Webber）創作，以法國作家勒胡（GastonLeroux）同名小說為藍本，故事背景設定於神秘瑰麗的巴黎歌劇院，描繪隱身地底的天才魅影，與年輕女伶克莉絲汀·黛艾之間糾葛動人的愛與執念。

這次飾演「魅影」的山姆‧溫-莫里斯、飾演「克莉絲汀」的葛蕾絲‧羅伯茲（Grace Roberts）以及飾演拉烏爾的麥卡倫（Rory McCollum）都是年輕演員，他們都表示這是第一次來台灣以演出身分與觀眾見面，對於即將展開為期近三個月的北中南巡演充滿期待，「尤其是台灣美食。」

飾演克莉絲汀的羅伯茲（Grace Roberts）以這個角色巡演兩年，「之前也參加甄選好幾次，這次被選上我簡直不敢相信。」羅伯茲說她從小是聽祖母放的「歌劇魅影」專輯，長大後在新加坡看到「歌劇魅影」，自此愛上，「雖然成本很高，但是舞台、音樂與演出，每一個環節都充滿說服力，非常值得聆聽現場。」

飾演拉烏爾的麥卡倫表示，他15歲第一次看「歌劇魅影」，「當時是在愛爾蘭巡演，我的座位就在吊燈下面，當音樂響起伴隨水晶燈墜落瞬間，畫面今仍歷歷在目。」麥卡倫表示，這部作品的音樂跟故事性都太強，「每一個世代的人進來看，都會看到與自己生命的連結，這正是它之所以永恆的原因。」

樂團經理威廉斯（Gareth Williams）表示擔任過「西貢小姐」、「歌劇魅影」到「日落大道」等音樂劇樂團經理，來過台灣超過20次，「非常喜歡台灣這裡的觀眾和食物。」威廉斯表示，2004年他第一次看「歌劇魅影」就愛上了，「無庸置疑，韋伯的音樂成就了這齣音樂劇的最高地位。」

音樂劇「歌劇魅影」今天起到4月12日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，4月21日到5月17日在台北表演藝術中心大劇場，5月26日到6月7日在台中國家歌劇院大劇院演出。

音樂劇 衛武營 高雄

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