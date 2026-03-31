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社安網2.0增聘萬名社工 蕭美琴：確保社工在合理待遇下發揮專業

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
總統蕭美琴指出，將強化薪資補助、留任機制，「確保社工於合理待遇下發揮專業」，社工投入及付出，才能解決民眾生活困境，讓國家政策溫度，傳遞到每位民眾身上。記者林琮恩／攝影
總統蕭美琴指出，將強化薪資補助、留任機制，「確保社工於合理待遇下發揮專業」，社工投入及付出，才能解決民眾生活困境，讓國家政策溫度，傳遞到每位民眾身上。記者林琮恩／攝影

近年社工人力短缺嚴重，衛福部次長呂建德說，已調整社工師國考考科盼提升考照率，「強化社安網計畫2.0」預算也從過去480億元，大增至逾800億元，將增聘近萬名社工人員。副總統蕭美琴指出，將強化薪資補助、留任機制，確保社工於合理待遇下發揮專業，讓國家政策溫度，傳遞到每位民眾身上。

衛福部今天舉行115年全國社工專業人員表揚典禮。蕭美琴出席致詞時提到，4月2日為台灣社工日，我國能在國際舞台上，自信展現民主社會進步，不僅是經濟、科技成就，也因為我國民眾朝向「打造更溫暖良善的社會」邁進，這不僅是我國對國際的承諾，也是對這片土地每一位民眾的承諾，這項承諾要落地生根，需靠社工用汗水、毅力來灌溉。

蕭美琴說，地緣政治快速變化、社會結構劇烈震盪，世界看見我國令人驚豔的國家韌性，而韌性並非憑空而來，而是有人在邊緣搖搖欲墜時，總有一雙溫暖的手牢牢接住，社工人員就是「台灣這座森林，最安定也最深的力量」，她感謝社工人員付出，讓這片土地更柔軟、更堅強，政府任何政策推動，都需要以人為本，再好的政策、再多資源，若沒有社工精準評估，便無法走進民眾生活。

「台灣面臨諸多挑戰，少子女化、超高齡社會、數位暴力、新人際關係等挑戰，社會問題樣貌更錯綜複雜。」蕭美琴說，政府全力推進強化社安網計畫2;0，希望相關資源獲得立法院全力支持，除鞏固社安網記計畫基礎，更要把觸角延伸到獨居長輩、新手父母、淨貧家庭，同時也規劃強化薪資補助、留任機制，確保社工在合理待遇下，發揮專業。

呂建德提到，社安網計畫預算從過去五年480億元，提升至2.0版本5年860億元，且預計增聘近萬名社工人員，因應社工人力短缺，今年與考選部討論後，已精簡考科，提升考照率，盼廣納人才，除政策之外，社會廣泛認同也很重要，有得獎者形容，社工工作就像他最愛的高粱，「先苦後甘，愈陳愈香」，也有人形容，社工工作就像螞蟻，「雖然微小，但很重要。」

蕭美琴 社工 呂建德 衛福部

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