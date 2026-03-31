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巴金森治療新契機 淡水馬偕導入深層腦刺激術助改善症狀

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡水馬偕醫院神經外科醫師胡朝凱表示，深層腦部刺激術是透過將電極植入腦部特定區域，持續釋放電刺激，調控異常神經訊號，可有效改善顫抖、僵硬及動作遲緩等症狀。圖／淡水馬偕醫院提供
淡水馬偕醫院神經外科醫師胡朝凱表示，深層腦部刺激術是透過將電極植入腦部特定區域，持續釋放電刺激，調控異常神經訊號，可有效改善顫抖、僵硬及動作遲緩等症狀。圖／淡水馬偕醫院提供

隨著高齡化社會來臨，巴金森病成為常見的神經退化性疾病之一，盛行率僅次於阿茲海默失智症。患者常出現動作遲緩、僵硬、顫抖及步態不穩等症狀，嚴重影響日常生活。淡水馬偕紀念醫院指出，隨病程進展，部分病人即使持續用藥，仍會面臨藥效不穩與副作用困擾，醫療團隊近年導入「深層腦部刺激術」（DBS），為中重度患者提供新的治療選擇。

淡水馬偕神經內科醫師李卓育表示，多數患者在初期接受左多巴等藥物治療時效果良好，但隨著時間推移，容易出現「藥效波動」與「異動症」等問題，例如藥效高峰時出現不自主扭動，或藥效減退時提前出現僵硬與遲緩，甚至需頻繁服藥，生活品質大幅下降，「就像電池老化的手機，續航力愈來愈短」。

針對藥物效果不穩的患者，神經外科醫師胡朝凱指出，深層腦部刺激術是透過將電極植入腦部特定區域，如丘腦下核或蒼白球內核，持續釋放電刺激，調控異常神經訊號，可有效改善顫抖、僵硬及動作遲緩等症狀。該手術結合高解析影像與立體定位導航技術，並透過微電極即時監測腦部訊號，如同「精準打靶」，確保電極置放於最佳位置。

醫療團隊表示，該手術適用於病程5年以上、藥物治療效果逐漸不穩定的患者，且須經完整評估，排除嚴重失智或重大內外科疾病後方可進行。手術過程採精細麻醉控制，使患者在清醒且無疼痛的狀態下進行刺激測試，醫師可即時觀察症狀改善情形並調整電極位置，有助提升安全性與治療成效。

淡水馬偕指出，自2023年起已建置完整深層腦部刺激術團隊，整合神經內科、神經外科、放射科及麻醉科專業，並設置複合式手術室（Hybrid OR），透過即時影像與導航系統提升手術精準度。透過此項技術，不僅可改善症狀，也有機會降低藥物劑量、減少副作用，幫助患者找回生活節奏。

院方表示，目前深層腦部刺激術已納入健保部分給付，約補助65萬點，患者自費約30萬元。雖然巴金森病仍無法完全根治，但透過跨專科整合與精準醫療介入，已可顯著提升治療成效與生活品質，為患者帶來新的希望。

淡水馬偕醫院近年導入「深層腦部刺激術」（DBS），為中重度巴金森病患者提供新的治療選擇。圖／淡水馬偕醫院提供
淡水馬偕醫院近年導入「深層腦部刺激術」（DBS），為中重度巴金森病患者提供新的治療選擇。圖／淡水馬偕醫院提供

淡水馬偕醫院神經內科醫師李卓育表示，多數患者在接受左多巴等藥物治療時，隨著時間推移，容易出現「藥效波動」與「異動症」等問題。圖／淡水馬偕醫院提供
淡水馬偕醫院神經內科醫師李卓育表示，多數患者在接受左多巴等藥物治療時，隨著時間推移，容易出現「藥效波動」與「異動症」等問題。圖／淡水馬偕醫院提供

淡水馬偕醫院近年導入「深層腦部刺激術」（DBS），為中重度巴金森病患者提供新的治療選擇。圖／淡水馬偕醫院提供
淡水馬偕醫院近年導入「深層腦部刺激術」（DBS），為中重度巴金森病患者提供新的治療選擇。圖／淡水馬偕醫院提供

巴金森症 高齡化 阿茲海默症

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