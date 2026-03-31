常如山打造「愛爾麗5號」救難船今捐贈澎湖救難協會

圖／車維晏 攝影

愛爾麗永續公益基金會董事長常如山及愛爾麗醫療集團董事長劉貞華多年來腳踏實地響應公益，愛心遍及台灣各地，今年更捐贈「愛爾麗5號」海上救難船給澎湖縣政府消防局與澎湖縣救難協會。捐贈儀式暨下水典禮在今天(31日)上午於馬公市案山漁港舉行，由前國防部長馮世寬及愛爾麗集團總經理張富榮代表常董事長出席受贈，並由澎湖縣副縣長林皆興代表縣政府致贈感謝狀，以感謝常如山及劉貞華兩位董事長，長期以來對澎湖的挹注與支持。

今日上午活動，由於常如山董事長、劉貞華董事長另有要事，不克出席，由前國防部長馮世寬及愛爾麗集團總經理張富榮代表常董事長出席受贈。內政部消防署馮俊益副署長及澎湖縣議會陳毓仁議長等地方人士亦到場觀禮，儀式簡單隆重。

圖／車維晏 攝影

馮世寬說，今天到澎湖參加捐贈儀式，是延續去年參加國防展時，看到愛爾麗捐贈給國防部救生搜救船艦，而且今天讓他更感動的是，愛爾麗集團沒有因為捐船就把船丟給縣政府來處理，而是直接把船直接支援到搜救大隊，這也顯示出「政府有方向，民間有熱心」企業來資助、支援，這樣才能把這個系統做的更好。

的企業人士來救助我們的同胞；「上次我給他打120分，現在他已經超過了」。

捐贈儀式結束後，馮世寬也隨即在救難協會工作人員協助下，登上「愛爾麗5號」救難船，緩緩繞行港口一圈，並在返回港口時，遵行當地傳統古禮，進行「擲吉」祈福。(擲吉為台灣漁村，多為澎湖一帶新船下水的的傳統古禮，船主會從船上拋撒麻糬、炸棗、糖果等食物給岸上民眾，象徵分享「喜氣」、「平安」與「圓滿」，祈求滿載而歸。)

圖／車維晏 攝影

值得一提的是，「愛爾麗醫療集團」在常如山董事長及劉貞華董事長的用心經營下，品牌專業深受消費者信賴，公益事業更是不落人後，範圍涵蓋公共救護、社福、教育、體育及反詐等領域，發揚「取之社會，用之社會」的精神，並秉持著「世界因為愛爾美麗」的信念與初衷，目前「愛爾麗醫療集團」已經累計捐贈100輛救護車、68台復康巴士等車輛，提供各縣市消防局及社福單位使用，累積捐贈金額破億，也希望能夠藉此拋磚引玉，引領各界加入公益行列，創造良善循環。