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有一種熱血衝勁叫做陳傑憲! 台啤推出金牌Free極憲飛撲罐，點燃球迷熱血記憶

文／ 黎允之

還記得那一撲嗎？
畫面重回3月8日，WBC預賽中華隊最終戰交手南韓，雙方你來我往，激烈鏖戰至10局延長賽，當時電視前的你，可能正握著遙控器、或站在朋友旁邊大喊—而下一秒，帶傷的隊長陳傑憲奮力出賽，擔任關鍵性的跑者角色，在撲壘瞬間整個人飛出去，紅土揚起，全場屏住呼吸。那一撲，不只是上壘成功，而是讓人瞬間起雞皮疙瘩的「拚到底」。

「極憲飛撲罐」將陳傑憲飛撲上壘的動感畫面拆解為四個部分，值得棒球迷長久珍藏。 圖／台灣啤酒 提供
「極憲飛撲罐」將陳傑憲飛撲上壘的動感畫面拆解為四個部分，值得棒球迷長久珍藏。 圖／台灣啤酒 提供

2026年世界棒球經典賽期間，這個畫面成了球迷之間不用多說就懂的默契。有人重播十次、有人傳到群組洗版，那一瞬間，早就變成大家共同的記憶。

現在，這份感覺被做成真的可以「收藏」的東西了。台灣啤酒推出「金牌Free極憲飛撲罐」限量紀念組，採用單面插畫設計，將台灣隊長同時也是台啤代言人的陳傑憲，飛撲上壘的動感畫面拆解四個漫畫分鏡，想像從起跑、騰空，到貼地滑進壘包，像把當天的情緒一格一格拼回來。

當消費者蒐集一組四款罐身，橫向排列時，便能拼湊成一幅極具張力的漫畫風格全景圖，完整還原當天賽場上那道劃破紅土、直衝壘包的熱血弧線，絕對是值得棒球迷長久珍藏的藝術紀念。

台灣啤酒推出「金牌Free零酒精啤酒風味飲料—極憲飛撲罐」限量紀念組，點燃球迷熱血記憶。 圖／AI生成
台灣啤酒推出「金牌Free零酒精啤酒風味飲料—極憲飛撲罐」限量紀念組，點燃球迷熱血記憶。 圖／AI生成

對球迷來說，這不只是包裝設計，而是台灣人滿心感動的延伸。當然，產品內容也不馬虎，「金牌Free零酒精啤酒風味飲料」特地推出全新規格250ML纖體罐，保留了啤酒特有的麥香與清爽氣泡感，卻擁有零酒精、低熱量的特色，無論是半夜追賽、辦公室偷看比分，還是朋友聚在一起吶喊，都能「想喝就喝」，不用顧慮太多。

有些比賽會結束，但有些畫面會留下來。那一撲，就是其中一個。

零酒精、低熱量，日常辦公、休閒時刻，都能「享喝就喝」。 圖／台灣啤酒 提供
零酒精、低熱量，日常辦公、休閒時刻，都能「享喝就喝」。 圖／台灣啤酒 提供

即日起限量預購 收藏台灣棒球的感動

「金牌Free極憲飛撲罐」限量紀念組，即日起至4月12日 開放預購。預售優惠價格 120元/組（每組內含四罐、每罐250ml）。數量有限，售完為止。
• 預購期間：即日起至4月12日
• 預購通路：
o 實體通路： 全台四大便利超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商）
o 電商平台： 台酒購物網、momo購物網、樂天市場等。
• 預購詳情請依各通路規定為準。

詳情可上台酒購物網查詢：https://reurl.cc/YDd874

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