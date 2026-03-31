Whoscall與兆豐銀行聯手阻詐 豪撒10萬組「進階版」序號全民免費領

根據行政院打詐儀表板最新數據顯示，2026年至今詐騙財損已驚人突破新台幣120億元，顯示詐騙威脅依舊嚴峻。為守護民眾資產安全，兆豐銀行宣布與Gogolook深化合作，正式發起「全民防詐，兆豐來挺」系列行動，大手筆祭出10萬組「Whoscall進階版」2個月兌換代碼，不限兆豐客戶，全民皆可透過活動官網免費領取，打造金融機構投入防詐公益的新標竿。

兆豐銀行去年已將全台營業據點電話納入「Whoscall認證商家號碼」以杜絕偽冒，今日進一步將防護網擴大至民眾手機端。Gogolook執行長郭建甫指出，面對詐騙集團利用AI科技行騙，民眾更應善用AI技術反制，Whoscall透過即時蒐集詐騙數據研發AI模型，能為用戶創造更長期的保護力。兆豐銀行則強調，透過科技工具建立第一道識詐防線，搭配銀行的阻詐機制與臨櫃關懷，方能有效阻斷詐騙金流。

此次贈送的「Whoscall進階版」讓民眾能無痛享受5大防護功能，包括系統將自動定期更新號碼資料庫以維持最高辨識率，並能針對一接就掛、假冒商家等高頻騷擾電話開啟「自動封鎖」，讓擾人來電連響都不會響。此外，App內的廣告將全數移除，介面更加清爽；智慧簡訊管家則利用AI技術過濾釣魚連結並自動分類訊息。針對iOS用戶，更提供「即時來電辨識Plus」，透過即時連線雲端資料庫，提升來電辨識品質與覆蓋率。

兆豐銀行目前正積極強化全方位防詐機制，除了攜手Whoscall發布防詐快訊、解析金融詐騙案例外，後端更以數據模型偵測異常交易並管控高風險帳戶。銀行端也導入「會叫的ATM」強化五官辨識，並宣示不投放廣告於非實名制平台。民眾僅需下載Whoscall並前往官方活動網站（https://scamfree.whoscall.com/megabank），即可立刻免費升級防護，呼籲大眾把握機會領取，並主動分享給家中長輩，共同建構全民防詐網。