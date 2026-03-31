今年流感疫苗採購突破700萬劑…首購20萬劑加強型疫苗 2原因不能買更多

疾管署今公布採購秋冬疫苗迎來史上最高17.8億元，疾管署長羅一鈞說明，今年採購705萬劑三價疫苗，包含20萬劑首次引進的「加強型流感疫苗」，三價疫苗株全數更新，包括Ａ型H1N1、Ａ型H3N2、和Ｂ型日本東京株，與世衛公布選株吻合。

台灣正式邁入超高齡社會，降低秋冬季節流感疫情對急重症醫療體系衝擊，今年公費三價流感疫苗總採購量首度超過700萬劑，預估全民覆蓋率可逾3成。依研究顯示，免疫加強型流感疫苗可有效提升長者抗體產生效果，且顯著降低因流感併發肺炎或重症而住院，今年首次導入20萬劑免疫加強型流感疫苗，以強化高風險族群保護力。

加強型疫苗僅有20萬劑，羅一鈞說明，長輩疫苗族打率約5成，仍有提升的空間，加上長輩對疫苗轉換恐有疑慮，今年將調查長輩接種疫苗意願，以掌握施打狀況；另外，加強型疫苗預算約1.2億元，每劑價格比標準型貴2.5倍，傳統型每劑決標價格約200至250元，加強性採購價格約600元，考量疫苗基金支應情況，避免排擠明年可能要推出公費兒童輪狀病毒疫苗，今年先購入20萬劑，後續再評估購買數量。

羅一鈞表示，去年流感疫苗採購686.5萬劑，約剩5.4萬劑，今年例行採購疫苗約644.9萬劑，中央部會及各衛生局請疾管署購買20萬劑，加上開口合約，若不夠再增購20萬劑；針對長照及安養機構65歲以上長者接種的加強型疫苗，經統計各縣市約17多萬人，另外有3萬劑運用於開口合約，若有需要再叫貨。

羅一鈞說，目前有五家標準疫苗廠商投標，包含國光、賽諾菲、GSK、東洋及高端，加強型則由東洋及賽諾菲投標，採最有利標，以6比4比例供貨，將評估供貨與製成穩定廠商，獲得第一順位者供貨較多，預計4月下旬決標後公布。