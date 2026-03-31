環團指控協和電廠堆積大量廢棄物 台電：有鋪混凝土可防土壤汙染

協和電廠「土壤汙染應變必要措施計」已於19日獲得基隆市政府的核定，不過，環團31日指控4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報廢棄物，要求市府嚴查重罰。台電回應，環團所指廢棄物為日前檢修時情況，除部分灰渣後續將依廢清法處理外，其餘廢棄物皆已清除完畢。

環團聲明指出，台電協和電廠長期疏於管理，4部鍋爐機組正下方堆放大量未申報的廢棄物，且3、4號機組靜電集塵器灰斗正下方集塵灰直接落地且有積水，恐已溶出重金屬滲入土地，應撤銷該計畫，重新檢討全廠土壤汙染調查及整治計畫。

台電說明，環團所指堆放廢棄物為日前檢修時情況，除部分灰渣後續將依廢清法處理外，其餘廢棄物皆已清除完畢，強調協和電廠機組靜電集塵器下方有鋪設混凝土鋪面，並設有防溢堤等措施防止土壤汙染，基隆市府環保局23日至電廠查核，現場會勘後並未發現土汙情況，台電將持續配合環保局進行相關改善作業。