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國際跨性別現身日 伴盟：反對兵役體位區分標準不當提高門檻

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
針對去年底內政部與國防部預告「體位區分標準」修正草案以來，企圖將性別不安者（跨性別）由原本的「免役」改列為「替代役」，台灣伴侶權益推動聯盟等民間團體代表今天舉行記者會，表達反對兵役體位區分標準不當提高門檻的立場。記者胡經周／攝影
針對去年底內政部與國防部預告「體位區分標準」修正草案以來，企圖將性別不安者（跨性別）由原本的「免役」改列為「替代役」，台灣伴侶權益推動聯盟等民間團體代表今天舉行記者會，表達反對兵役體位區分標準不當提高門檻的立場。記者胡經周／攝影

今天是「國際跨性別現身日」。台灣伴侶權益推動聯盟召開記者會指出，去年底內政部與國防部預告「體位區分標準」修正草案，將性別不安者由原本的「免役」改列為「替代役」，免役門檻也掛鉤於「荷爾蒙治療」或「長期精神科回診」等高度醫療化條件，引發跨性別社群不安。伴盟除譴責內政部蔑視程序正義，也呼籲在未完成性別與人權影響評估、兵役制度配套未完善前，應停止修法。

伴盟秘書長簡至潔說，伴盟與多個性別團體參與內部協調會議過程中，始終要求內政部與國防部必須先完成「性別與人權影響評估」，並強烈反對片面調高免役門檻，但政府仍執意推動缺乏評估的修法，這種無視程序正義的作為，已引發社群極大恐慌。她進一步指，國家人權委員會已於1月行文國防部及內政部，明確建議在性別友善配套未臻成熟前，應暫緩將跨性別者及雙性人納入替代役。

伴盟律師團召集人許秀雯律師質疑，政府以「充實兵源」與「兵役公平」為由調高免役門檻，完全是「問錯問題、給錯答案」。她強調，現行兵役法是以順性別男性為預設，但在硬體、文化與制度尚未從根本調整前，強行將跨性別女性納入兵役框架，不僅是系統性的「性別錯稱」，更讓脆弱群體承受不成比例的人權風險。

許秀雯呼籲，政府應跳脫男女二分的陳舊框架，從兵役義務的性別限制以及國防任務多樣化等根源重新思考，建立真正符合現代性別平等與公平正義的兵役體制。

國際特赦組織台灣分會平等與反歧視倡議專員吳鵬飛指出，全球已有22個國家落實「免醫療證明換證」，但這次修正草案第189項次，不論是沿用過往「性心理異常」的偏見，或是改採須經診斷的「性心理特定狀況」，本質上都是對性別認同的病理化。

跨性別女性芯葳分享自身服役經驗。芯葳回憶，在成功嶺受訓期間，浴室隔間門板長度僅及一半，且洗澡時間緊迫，完全無視個人隱私，大通鋪更缺乏任何遮蔽，讓性別不安者每一天都處於極度煎熬。

芯葳強調，整個替代役環境的設計預設完全排除間性人、跨性別與非二元者，導致這群人在體檢與服役階段皆被強制以男性對待。她指出，這種制度性的性別錯稱，讓性別友善在體系中從起點就難以實現，政府若僅調整硬體卻不翻轉「役男」的二元預設，根本無法解決核心的人權衝擊。

跨性別當事人小竹則說，在缺乏家庭支持與經濟能力的前提下，要求「穩定荷爾蒙治療」或「規律精神科就診」幾乎是無法企及的奢求。她抨擊，這種制度強迫當事人必須透過「持續就醫」來證明自身認同，無異於將性別認同再次病理化，讓跨性別者在肯認自己的過程中，被迫陷入「我是不是有病」的自我懷疑。

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