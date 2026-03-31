快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

Taiwan PASS 4月1日起改版升級！高鐵、台鐵2新版納捷運及景區接駁服務

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
Taiwan PASS自4月1日將進行全新改版升級，原有5款產品優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」，以及國內、外旅客皆適用的「台鐵版」。圖／觀光署提供
Taiwan PASS自4月1日將進行全新改版升級，原有5款產品優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」，以及國內、外旅客皆適用的「台鐵版」。圖／觀光署提供

交通部觀光署推出的「Taiwan PASS」交通電子套票自2024年以來，售出約3.4萬份，而從今年4月1日將進行全新改版升級，原有5款產品優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」，以及國內、外旅客皆適用的「台鐵版」，並納入4大都會捷運及全台15項景區接駁服務。

觀光署說明，Taiwan PASS改版將過去較為複雜的5款產品，包含高鐵與台鐵的經典版、景點版及亮點EasyGo版，整合為「高鐵版」（定價2800元）與「台鐵版」（定價2500元）。

這2款產品分別以高鐵或台鐵的「3日周遊券」為主軸，解決長途跨區交通需求；旅客可從四大都會捷運中任選一項，並從15項景區接駁中自選一項服務，一票在手即可輕鬆串聯全台熱門景點。

觀光署指出，為解決旅客抵達目的地後最後一哩之交通銜接，Taiwan PASS景區接駁服務納入4條熱門台灣好行路線（清境、日月潭、阿里山、墾丁），並提供阿里山林業鐵路、宜蘭好行3日券、台中Go、高雄MeN Go、租車或計程車抵用券等彈性交通服務選擇。

此外，新版Taiwan PASS還新增機車24小時租賃服務，以及宜蘭、日月潭FunTOUR一日遊巴士，結合交通接駁與自導式解說，引領旅客深度探索在地特色。

觀光署表示，Taiwan PASS自2024年推出以來，已銷售3.4萬份，今年第一季銷售量較去年同期成長約59%，而根據國外旅客使用數據顯示，主要市場包含日本（19.9%）、菲律賓（17.2%）、馬來西亞（10.6%）及韓國（10.4%），北美市場（6.4%）也呈現穩定成長，顯示Taiwan PASS可有效引導旅客將旅程進行跨域延伸。

Taiwan PASS自4月1日將進行全新改版升級，原有5款產品優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」，以及國內、外旅客皆適用的「台鐵版」。圖／觀光署提供
Taiwan PASS自4月1日將進行全新改版升級，原有5款產品優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」，以及國內、外旅客皆適用的「台鐵版」。圖／觀光署提供

Taiwan PASS自4月1日將進行全新改版升級，原有5款產品優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」，以及國內、外旅客皆適用的「台鐵版」。圖／觀光署提供
Taiwan PASS自4月1日將進行全新改版升級，原有5款產品優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」，以及國內、外旅客皆適用的「台鐵版」。圖／觀光署提供

新版Taiwan PASS交通運具整合示意圖。圖／觀光署提供
新版Taiwan PASS交通運具整合示意圖。圖／觀光署提供

觀光 交通部 觀光署 高鐵 台鐵

延伸閱讀

台東公共自行車場站建置120處 建構綠色運輸網

高捷紅線無預辦登機服務 旅客搭機不便

月台無閘門 台鐵乘客更有隱憂

台鐵再為列車大延誤致歉　查肇因一週內提改善措施

相關新聞

車頭嚴重毀損…台鐵七堵調車場重大調車事故 運安會將介入調查

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，2列EMU900型電聯車擦撞出軌，車頭嚴重毀損，交通部次長伍勝園指示，台鐵須於3日內完成事故調查，提出具體改善措施，並全面檢討調車作業及通訊機制；運安會則表示，將介入調查。

台鐵跳電未即時檢修致誤點2萬分鐘 3員工恐記申誡共5支

台鐵27日因樹林至鶯歌間電力故障，造成201班次誤點、累積延誤2萬550分鐘。台鐵公司今表示，此次主要肇因為發現集電弓設備損壞卻未即時檢修，才造成誤點2萬分鐘的慘況，已要求相關單位遇到VCB無法自動復電情形，應強制停車檢查，未依規者予以懲處。

空拍旱象震撼！日月潭乾到驚現「大鳥吃小蟲」、「巨魚擱淺吞九蛙」

旱情嚴峻，日月潭水近期蓄水率約6成，今水位降至742.2公尺，距滿水位748.48公尺，落差達6.28公尺，九蛙全都露，連「神祕黑洞」溢流井本體也全顯現。有民眾空拍記錄潭區旱況，巧妙拍下「巨魚擱淺吞九蛙」、「大鳥吃小蟲」旱象奇觀。

以為是純水！他用除濕機水泡茶下肚送急診 專家：煮沸也沒用

不少人好奇，除濕機集水箱裡的水看起來清澈，是否能拿來飲用？近日就有網友親身「實測」，將除濕機冷凝水煮沸後泡茶喝，沒想到當晚直接送急診，原因曝光後引發熱議，也讓網友們再次意識到這種水千萬別喝。

蔣萬安路線vs.賴總統新政 托盟肯定育兒減工時曝政府該做2件事

北市日前推出的「育兒家長減少工時」政策遭疑預算少、配套不足，4月中旬將上路的放寬外籍家庭幫傭挨批只服務有錢人、加劇性別、階級、族群不平等。托育及就業政策催生聯盟今召開記者會表示，唯有改善高工時、職場文化，才能解決全民的家庭照顧需求。托盟支持的是「蔣萬安路線」，但建議應依照企業規模設定不同補助金額上限，並發給「職代員工津貼」。

台鐵七堵調車場事故疑受無線電干擾 產工5訴求籲減少無效調車

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，EMU920電聯車以時速13公里衝撞另一列EMU912電聯車導致出軌，車頭嚴重毀損，傳出肇因可能為控速不當，台鐵公司證實，確實有受到無線電干擾；台鐵產工則表示，七堵調車場「塞車」應將報廢車輛移往其他車站，減少無效調車才有可能降低事故發生機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。