Taiwan PASS 4月1日起改版升級！高鐵、台鐵2新版納捷運及景區接駁服務

交通部觀光署推出的「Taiwan PASS」交通電子套票自2024年以來，售出約3.4萬份，而從今年4月1日將進行全新改版升級，原有5款產品優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」，以及國內、外旅客皆適用的「台鐵版」，並納入4大都會捷運及全台15項景區接駁服務。

觀光署說明，Taiwan PASS改版將過去較為複雜的5款產品，包含高鐵與台鐵的經典版、景點版及亮點EasyGo版，整合為「高鐵版」（定價2800元）與「台鐵版」（定價2500元）。

這2款產品分別以高鐵或台鐵的「3日周遊券」為主軸，解決長途跨區交通需求；旅客可從四大都會捷運中任選一項，並從15項景區接駁中自選一項服務，一票在手即可輕鬆串聯全台熱門景點。

觀光署指出，為解決旅客抵達目的地後最後一哩之交通銜接，Taiwan PASS景區接駁服務納入4條熱門台灣好行路線（清境、日月潭、阿里山、墾丁），並提供阿里山林業鐵路、宜蘭好行3日券、台中Go、高雄MeN Go、租車或計程車抵用券等彈性交通服務選擇。

此外，新版Taiwan PASS還新增機車24小時租賃服務，以及宜蘭、日月潭FunTOUR一日遊巴士，結合交通接駁與自導式解說，引領旅客深度探索在地特色。

觀光署表示，Taiwan PASS自2024年推出以來，已銷售3.4萬份，今年第一季銷售量較去年同期成長約59%，而根據國外旅客使用數據顯示，主要市場包含日本（19.9%）、菲律賓（17.2%）、馬來西亞（10.6%）及韓國（10.4%），北美市場（6.4%）也呈現穩定成長，顯示Taiwan PASS可有效引導旅客將旅程進行跨域延伸。

Taiwan PASS自4月1日將進行全新改版升級，原有5款產品優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」，以及國內、外旅客皆適用的「台鐵版」。圖／觀光署提供

Taiwan PASS自4月1日將進行全新改版升級，原有5款產品優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」，以及國內、外旅客皆適用的「台鐵版」。圖／觀光署提供