塑膠袋買不到？經濟部：協調零售通路補貨 將關注漲價程度

你有買到塑膠袋嗎？小北百貨架上半斤、1斤、2斤的塑膠袋全員消失中。不過，經濟部31日表示，已協調通路業者穩定供應，確保民生物資供應穩定，維護市場秩序。

深夜，小北百貨的塑膠袋貨架上，不論是透明平口塑膠袋還是背心塑膠袋，都只剩下3斤以上的大容量，一般很少用到這種大容量的塑膠袋，連平常少用夾鏈袋，中等容量也缺貨。塑膠袋要收費的飲料店及便當店，也貼出公告表示，因原物料短缺即日起加購袋子配收2元，比平常買袋子貴1倍。

消費者買不到塑膠袋，小北百貨員工也很無奈，表示每周一、三、五會進貨，但有沒有塑膠袋就不知道了，看公司分配。

經濟部指出，目前部分地區傳統市場及商圈反映塑膠袋短期供應不及與價格調整壓力，已協調小北百貨及振宇五金之通路業者維持穩定供貨。在供應面部分，經濟部產業發展署會協調上游製造商，加強產能調度與供貨安排，優先支應市場需求；並由產業發展署協助媒合通路業者與製造商，強化出貨效率，避免局部缺貨情形擴大。

至於價格部分，經濟部表示，通路可能因進貨成本調整而進行適度反映，相關情形亦將持續關注。經濟部強調，將持續與產業界密切合作，滾動檢討供需狀況，必要時採取進一步穩定措施，確保民生物資供應無虞，維護市場秩序與消費者權益。