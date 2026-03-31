台南光電案場個案未落實養殖爭議 能源署：未養殖就不發電業執照

媒體報導台南地區光電案場個案因風災受損停擺、漁電共生未落實養殖，經濟部能源署31日表示，綠能開發皆有嚴謹監督機制，針對漁電共生的養殖部分，未經農業主管機關確認養殖事實之前，經濟部不會核發電業執照，業者無法取得再生能源躉購費率，可杜絕「假養殖、真發電」情形。

經濟部能源署說明，漁電共生以養殖為本，需先有養殖事實取得綠能容許後，才能取得電業執照及再生能源躉購費率。經查特定個案業者無實際養殖事實，經濟部不會核發電業執照。

經濟部同時指出，農業部已制定漁電共生案場養殖事實查核參考指引（4.0版），作為地方政府執行依據，案場設置完成後，農業主管機關依養殖經營計劃書定期進行養殖事實查核，未符合規定的案場要求限期改善，違規者取消農業容許核可函，能源主管機關同步廢止電業執照或設備登記文件，終止躉售契約。

能源署重申，請廠商高度自律，落實案場養殖事實及契約，政府將持續透過法規完善與加強查核未落實的個案，滾動修正管理措施，在確保養殖為主，綠電加值。