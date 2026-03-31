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10多歲男童染B流出現「複視」併發腦炎重症 三度就醫才確診

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今表示，目前B流占比超過A流達7成，10多歲男童未接種疫苗併發重症治療中。記者翁唯真／攝影
疾管署今表示，目前B流占比超過A流達7成，10多歲男童未接種疫苗併發重症治療中。記者翁唯真／攝影

國內流感疫情連3周升溫，疾管署今公布上周類流感門急診就診達9.7萬人次，其中B流比占超過7成為主流。其中一名10多歲國小男童未接種本季流感疫苗，且出現「複視」等情況，三度就醫後確診B流。

疾管署長羅一鈞表示，上周流感就診9.7萬人次，比起去年、前年同期逾11萬人次，今年相對低，不過清明連假本周到來，人與人之間南來北往仍可能讓疫情持續，但仍評估就診人次不會超過10萬，推估上周已經是疫情最高點，清明後疫情仍會明顯下降。

防疫醫師林詠青說明，北部國小10多歲男童，沒有先天性疾病且未接種本季流感疫苗，3月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水且上腹不適，到診所就診開立口服藥後返家，不過當晚出現眼睛「複視」情況，隔天至急診後返家發燒、但「複視」持續，第三度就醫到急診發現有意識不清、眼球偏斜、低血氧及腦炎等症狀，住院治療後確診是B流併發腦炎重症，住院一星期後轉一般病房，目前治療累計2周。

林詠青表示，目前B流占比超過A流達7成，2者常見症狀都相同，但B流特徵好發兒童、青少年且肌肉小腿痠痛、腸胃不適等症狀多，許多人以為B流症狀較輕微，但其實統計住院、死亡比例差不多，仍不可以輕忽引發重症情況。

流感 流感疫苗 重症 疫情

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