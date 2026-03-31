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清明連假桃機單日運量上看16.2萬人次 創歷史新高

中央社／ 台北31日電
桃園國際機場今年清明連假疏運期間總運量預估逾92萬人次。中央社
桃園國際機場今年清明連假疏運期間總運量預估逾92萬人次。中央社

桃園機場公司副總經理余崇立表示，今年清明連假疏運期間總運量預估逾92萬人次，其中4月3日為出境高峰，單日運量上看16.2萬人次，將是清明連假同期歷史新高。

余崇立今天在例行記者會中表示，今年清明連假疏運期為4月2日至7日，預估總運量逾92萬人次，航班起降量約4590架次，日均運量約15.5萬人次，較2025年同期成長約12.1%。

余崇立指出，預估4月3日為出境高峰，單日旅運量上看16.2萬人次，4月6日為入境高峰，約15.9萬人次。其中16.2萬人次將刷新2025年所保持15.2萬人次的清明連假歷史紀錄，總運量也預計達到清明連假歷史新高。

余崇立表示，建議旅客提早3小時抵達機場，並善用網路報到及自動通關（e-Gate）等智慧化服務。

余崇立指出，桃園機場旅運量持續成長，今年截至3月10日已達1001萬人次，較2025年及2019年分別提前約8天及7天，顯示國際航空客運市場持續穩健成長，今年整體運量估計可達4918萬人次，也將創下歷史新高。

另外，為方便旅客掌握時間，桃園機場公司導入「AI出發安檢人流統計」，於出境驗票口設置預估通關時間告示牌，以「人像數量」及「顏色燈號」呈現安檢等候情形。旅客也可透過桃園機場官方APP查詢「安檢等候時間」，提前掌握現場狀況並儘早完成安檢作業。

桃園機場 連假 歷史

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