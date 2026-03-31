快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

國台交團長歐陽慧剛上任周年 期許當樂團「桶箍」

中央社／ 台北31日電

國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛上任一周年，他表示，希望成為國台交的「桶箍」，把節目企劃、票房行銷、教育推廣與樂團運作等各面向緊密扣合，橫向合作，繼續往前邁進。

歐陽慧剛表示，從2025年4月1日接任以來，正值國台交邁入創團80周年的重要時刻，他形容這一年彷彿走進一棟歷史悠久的老屋，「一推門，滿是歲月留下的痕跡，也滿是前人走過的腳步。」走過創團80年，歐陽慧剛指出，國台交未來目標將朝向更成熟、更親民的國家樂團品牌邁進。

歐陽慧剛說，他希望成為國台交的「桶箍」，讓節目企劃、票房行銷、教育推廣與樂團運作等各組室都能充分溝通，橫向聯繫，「帶領一個歷史悠久的樂團前行，不能急躁，也不能停滯，許多改變需要在看似平穩的節奏中逐步推進，如同水面下持續划動的力量，外表安定，內部仍須不斷調整」。

歐陽慧剛表示，上任以來始終以All for Music為信念，希望以表演藝術團隊的思維拓展可能，同時以公務機構的穩健步伐守住根基，使藝術與制度彼此支撐，讓樂團得以長遠發展。除此之外，水藍與國台交從2011年起長期合作至今，以演出帶動樂團訓練，可以感受國台交在藝術方面的長期累積。

根據國台交今天發布的新聞資料，歐陽慧剛上任一年，任內從節目策劃到觀眾經營逐步優化；在觀眾服務方面，完成會員系統上線，實現會員註冊後與售票系統的無縫串聯，並由人工審核轉為系統化管理，簡化入會及續會流程，提升行政作業效能，提供更便利且即時的購票體驗。

歐陽慧剛強調，國台交的發展終須回到音樂本身，未來除了持續倚重首席客席指揮水藍的專業判斷，也將積極與國內外藝文單位合作，豐富整體節目內容，讓表演藝術不僅存在於舞台之上，也成為與社會持續對話的文化力量。

交響樂團

延伸閱讀

長榮樂團音樂會 集合台灣3優秀旅美音樂家共演

作曲家張玹「眾人協奏曲」 觀眾上台與科技共演

立奏演出、無指揮 屏東縣仁愛國小連3年奪全國學生音樂比賽特優

德國青年愛樂結束巡演 台灣NSYO學員看見更大的世界

相關新聞

車頭嚴重毀損…台鐵七堵調車場重大調車事故 運安會將介入調查

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，2列EMU900型電聯車擦撞出軌，車頭嚴重毀損，交通部次長伍勝園指示，台鐵須於3日內完成事故調查，提出具體改善措施，並全面檢討調車作業及通訊機制；運安會則表示，將介入調查。

台鐵跳電未即時檢修致誤點2萬分鐘 3員工恐記申誡共5支

台鐵27日因樹林至鶯歌間電力故障，造成201班次誤點、累積延誤2萬550分鐘。台鐵公司今表示，此次主要肇因為發現集電弓設備損壞卻未即時檢修，才造成誤點2萬分鐘的慘況，已要求相關單位遇到VCB無法自動復電情形，應強制停車檢查，未依規者予以懲處。

空拍旱象震撼！日月潭乾到驚現「大鳥吃小蟲」、「巨魚擱淺吞九蛙」

旱情嚴峻，日月潭水近期蓄水率約6成，今水位降至742.2公尺，距滿水位748.48公尺，落差達6.28公尺，九蛙全都露，連「神祕黑洞」溢流井本體也全顯現。有民眾空拍記錄潭區旱況，巧妙拍下「巨魚擱淺吞九蛙」、「大鳥吃小蟲」旱象奇觀。

以為是純水！他用除濕機水泡茶下肚送急診 專家：煮沸也沒用

不少人好奇，除濕機集水箱裡的水看起來清澈，是否能拿來飲用？近日就有網友親身「實測」，將除濕機冷凝水煮沸後泡茶喝，沒想到當晚直接送急診，原因曝光後引發熱議，也讓網友們再次意識到這種水千萬別喝。

蔣萬安路線vs.賴總統新政 托盟肯定育兒減工時曝政府該做2件事

北市日前推出的「育兒家長減少工時」政策遭疑預算少、配套不足，4月中旬將上路的放寬外籍家庭幫傭挨批只服務有錢人、加劇性別、階級、族群不平等。托育及就業政策催生聯盟今召開記者會表示，唯有改善高工時、職場文化，才能解決全民的家庭照顧需求。托盟支持的是「蔣萬安路線」，但建議應依照企業規模設定不同補助金額上限，並發給「職代員工津貼」。

台鐵七堵調車場事故疑受無線電干擾 產工5訴求籲減少無效調車

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，EMU920電聯車以時速13公里衝撞另一列EMU912電聯車導致出軌，車頭嚴重毀損，傳出肇因可能為控速不當，台鐵公司證實，確實有受到無線電干擾；台鐵產工則表示，七堵調車場「塞車」應將報廢車輛移往其他車站，減少無效調車才有可能降低事故發生機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。