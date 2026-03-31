國台交團長歐陽慧剛上任周年 期許當樂團「桶箍」

國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛上任一周年，他表示，希望成為國台交的「桶箍」，把節目企劃、票房行銷、教育推廣與樂團運作等各面向緊密扣合，橫向合作，繼續往前邁進。

歐陽慧剛表示，從2025年4月1日接任以來，正值國台交邁入創團80周年的重要時刻，他形容這一年彷彿走進一棟歷史悠久的老屋，「一推門，滿是歲月留下的痕跡，也滿是前人走過的腳步。」走過創團80年，歐陽慧剛指出，國台交未來目標將朝向更成熟、更親民的國家樂團品牌邁進。

歐陽慧剛說，他希望成為國台交的「桶箍」，讓節目企劃、票房行銷、教育推廣與樂團運作等各組室都能充分溝通，橫向聯繫，「帶領一個歷史悠久的樂團前行，不能急躁，也不能停滯，許多改變需要在看似平穩的節奏中逐步推進，如同水面下持續划動的力量，外表安定，內部仍須不斷調整」。

歐陽慧剛表示，上任以來始終以All for Music為信念，希望以表演藝術團隊的思維拓展可能，同時以公務機構的穩健步伐守住根基，使藝術與制度彼此支撐，讓樂團得以長遠發展。除此之外，水藍與國台交從2011年起長期合作至今，以演出帶動樂團訓練，可以感受國台交在藝術方面的長期累積。

根據國台交今天發布的新聞資料，歐陽慧剛上任一年，任內從節目策劃到觀眾經營逐步優化；在觀眾服務方面，完成會員系統上線，實現會員註冊後與售票系統的無縫串聯，並由人工審核轉為系統化管理，簡化入會及續會流程，提升行政作業效能，提供更便利且即時的購票體驗。

歐陽慧剛強調，國台交的發展終須回到音樂本身，未來除了持續倚重首席客席指揮水藍的專業判斷，也將積極與國內外藝文單位合作，豐富整體節目內容，讓表演藝術不僅存在於舞台之上，也成為與社會持續對話的文化力量。