合歡山杜鵑花況4月中明朗 花季台14甲假日管制

合歡山高山杜鵑前2年盛開，太管處說，目前較難判斷今年花況，估4月中旬後較明朗，目前零星開花及部分花苞；為減少塞車，4月11日至6月14日假日上午實施高乘載、流量管制。

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處今天表示，合歡山杜鵑花前2年相對開得不錯，今年花況可能4月中旬後才較明朗，目前合歡尖山步道已有4、5成花苞，合歡山管理站往松雪樓台14甲線路邊也有零星開花，雖然合歡山區不比平地乾旱，但可能也會影響開花。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，台14甲線指標18公里處南投縣翠峰至41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段路寬狹窄、會車不易，每年4月至6月合歡山杜鵑花季湧入大量賞花車潮，造成台14甲線29公里處昆陽到33.2公里處石門山路段，交通嚴重壅塞。

中區分局表示，為紓解花季期間台14甲線交通，今年4月11日至6月14日例假日及勞動節連續假期，上午6時至11時實施「高乘載」與「流量管制」措施，高乘載管制期間須搭乘3人（含）以上才放行，客運接駁車、乙類大客車、大型重機、機車不受限制。

中區分局表示，西端管制點在台14甲線18公里處翠峰管制站、東端管制點在台14甲線41.5公里處大禹嶺與台8線110公里處路口；另外，流量管制視情況啟動，若車多壅塞，將每10分鐘放行20輛車。

中區分局提醒，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口停車場收費營運，花季期間遊客多且停車空間有限，建議多利用大眾運輸或平日賞花；合歡山海拔3000公尺以上，注意保暖與評估自身狀況，山路蜿蜒須於行前檢查車況、勿疲勞駕駛、勿違規停車。