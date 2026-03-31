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缺血性心臟病研究：吃太少堅果全穀 恐增心臟病死亡風險

中央社／ 台北31日電

自然醫學雜誌（Nature Medicine）發表研究，缺血性心臟病死亡最相關的飲食因子，主要是堅果與種子、全穀類、水果攝取不足，以及鈉攝取過高，此研究也納入台灣數據。

缺血性心臟病也稱為冠狀動脈心臟病，或簡稱為冠心症，會引起心絞痛、心肌梗塞，是死亡率高的心血管疾病。這篇最新出爐的研究，探討1990年至2023年間204個國家中，13項飲食風險因子與缺血性心臟病死亡及失能調整生命年的關聯。

研究顯示，2023年與缺血性心臟病死亡最相關的飲食因子，主要是堅果與種子、全穀類、水果攝取不足，以及鈉攝取過高。社會經濟發展程度較低的地區，主要是保護性食物攝取不足，如水果、蔬菜、魚類；社會經濟發展程度較高的地區，是攝取過多有害因子，如紅肉、含糖飲料。

台灣科技媒體中心（SMC）針對此研究，邀請專家學者分析其重要性。作為這份研究作者之一、國立台灣師範大學健康促進與衛生教育學系副教授李銘杰透過文字向媒體說明，研究結果顯示，2023年全球約有406萬例缺血性心臟病死亡與不良飲食有關。

李銘杰指出，雖然年齡標準化死亡率較1990年下降約43.9%，但因人口成長與老化，實際死亡數仍增加。此外，高收入亞太地區整體負擔較低，但含糖飲料與加工食品相關負擔上升，值得注意。這項研究適合用於公共衛生政策討論，不能簡化為單一食物與心臟病的因果關係。

同樣是研究作者之一的中國醫藥大學公共衛生學院職業安全與衛生學系教授林若婷說，這次研究主要發現是缺血性心臟病飲食風險，不只是「不健康食物吃太多」，也包括堅果、全穀、蔬果、豆類等保護性食物吃得不夠，提醒高鈉攝取仍是首要風險。

林若婷認為，預防策略不能只靠個人少吃風險食物，還要同時增加保護性食物，並透過營養標示、價格工具、學校與社區餐飲政策等系統性措施，從「吃得飽」走向「吃得健康且公平」。

中山醫學大學營養系教授黃怡嘉點出，這篇研究分析包括台灣在內204個國家的飲食型態，在13項飲食風險中，以堅果與種子、全穀物和水果攝取不足，以及鈉攝取過高，對缺血性心臟病死亡影響最大，而此現象在70歲以上族群與低中社會人口指數國家更為明顯。

黃怡嘉強調，飲食習慣改善方向不只是減少紅肉或高脂食物，而是要同時增加堅果、全穀與水果的攝取，並控制鹽分。提醒這份研究仍受到模型推估數據、未呈現國內差異及未納入基因因素等限制，解讀上仍應保留審慎。

心臟病 全穀

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