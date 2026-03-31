創史上新高 流感疫苗採購金破17億元、買逾700萬劑 首納「加強劑型」

疾管署今公布今年秋冬公費流感疫苗採購計畫，將耗資17.8億元，採購約705萬劑流感疫苗，其中20萬劑為首次引進的「加強型流感疫苗」，疾管署說明，超高齡社會來臨，65歲的長者預估每年增加20萬人，加上今年春節疫情平穩，推估打疫苗對於醫療衝擊也能降低，目前正邀請5家有藥證廠商投標，預計4月下旬公布得標結果。

疾管署長羅一鈞表示，台灣今年正式邁入超高齡社會，並降低秋冬季節流感疫情對急重症醫療體系之衝擊，今年公費三價流感疫苗總採購量，將首度超過700萬劑以上，預估全民覆蓋率可達逾3成。同時依研究顯示，免疫加強型流感疫苗可有效提升長者抗體產生效果，且顯著降低因流感併發肺炎或重症而住院情形，故今年首次導入20萬劑免疫加強型流感疫苗，以強化高風險族群保護力。

羅一鈞表示，今年流感疫苗採購規畫分為「標準型流感疫苗」及「加強型流感疫苗」兩項次，包含115年度流感疫苗接種計畫對象所需疫苗量、中央及地方委託代購，以及視實際需求可再額外下訂額度，2項疫苗總採購量合計約705萬劑，包含20萬劑加強型流感疫苗採購量約20萬劑，已獲衛生福利部核准辦理採購，如採購作業順利，可望於今年4月下旬決標。

目前已取得國內藥品許可證加強型流感疫苗，包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗2種，英美加澳等多國已建議65歲以上長者優先接種，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，該2種加強型流感疫苗在長者保護效果相近，經綜合評估整體成本效益，並經今年1月傳染病防治諮詢會流感防治組，及預防接種組聯席會議同意，於今年首次導入加強型流感疫苗，優先提供長照及安養機構65歲以上長者使用，以提升高齡族群免疫保護效果。