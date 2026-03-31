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國5北宜通勤族福音！壯圍、五結共乘停車場增加300席汽機車位

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5北宜通勤族的福音，宜蘭壯圍、五結共乘停車場擴建完工，共增加300席汽機車位。圖／縣府提供
國5北宜通勤族的福音，宜蘭壯圍、五結共乘停車場擴建完工，共增加300席汽機車位。圖／縣府提供

為解決國道5號通勤族「一位難求」的停車痛點，宜蘭縣政府今天宣布，壯圍及五結共乘停車場擴建工程完工，這次針對機車與汽車需求量大的熱區精準擴量，總共增加將近300個席位，並增設如廁設施，大幅提升北宜一日生活圈的轉乘便利性與友善度。

北上共乘的機車族、開車族停車不再「靠運氣」了，長期以來，壯圍與五結共乘停車場因通勤轉乘需求旺盛，經常發生停車位滿席，導致民眾被迫違停或轉往遠處尋位的困擾。宜蘭縣政府聽取民意辦理擴建工程，針對兩地停車缺口補強。

•壯圍共乘停車場：增加239席機車位，總量達到518席，並同步設置汽車134席，滿足壯圍地區龐大的機車轉乘族群。

•五結共乘停車場：鎖定汽車需求增加60席汽車位，完工後可提供113席汽車及105席機車停車空間。

縣府交通處表示，除了增加停車位，壯圍站更同步優化下車接送區，讓接送親友的家人不會再與轉乘車流爭道，提升安全性；考慮到長途通勤者生理需求，縣府貼心在壯圍站增設1蹲式及1無障礙活動廁所，終結過去候車或停車時「找無廁所」尷尬。

縣政府也提出「微型轉運站」願景，隨著TPASS月票政策帶動大眾運輸使用率，「微型轉運站」計畫將以現有共乘場為核心，整合候車動線、行人安全與現代化設施，將五結與壯圍站區從單純的停車場，升級為具備永續性、便捷性的轉運節點，讓鄉親的通勤路不再是苦差事。

代理縣長林茂盛說明壯圍及五結共乘停車場擴建完工，總共增加將近300個汽機車停車位。
代理縣長林茂盛說明壯圍及五結共乘停車場擴建完工，總共增加將近300個汽機車停車位。

國5北宜通勤族的福音，宜蘭壯圍、五結共乘停車場擴建完工，共增加300席汽機車位。圖／縣府提供
國5北宜通勤族的福音，宜蘭壯圍、五結共乘停車場擴建完工，共增加300席汽機車位。圖／縣府提供

國5北宜通勤族的福音，宜蘭壯圍、五結共乘停車場擴建完工，共增加300席汽機車位。圖／縣府提供
國5北宜通勤族的福音，宜蘭壯圍、五結共乘停車場擴建完工，共增加300席汽機車位。圖／縣府提供

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