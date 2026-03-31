易遭社會誤解⋯社工職缺補不到人 40年資深社工籲提升待遇、心理支持

衛福部今舉行全國社工專業人員表揚典禮，獲特殊貢獻獎的東華大學民族發展與社會工作學系退休教授賴兩陽，從基層社工員做起，歷經內政部科員、專員、視察等職務，並任教於大學社工系，於社工領域服務逾40年。他指出，受少子化影響，社工人數愈來愈少，呼籲社會遇兒虐、家暴案件，別咎責社工，並建議從薪資待遇、心理支持等面向，幫助社工留任。

賴兩陽從基層社工員做起，歷經內政部社會司科員等職務，曾擔任東吳大學社工學副教授，東華大學民族發展與社工學系教授等職務，現已退休，於元智大學兼課。他表示，從主流社工領域，到偏鄉、原住民社會工作領域服務，他初衷不變，認為社工是值得投入的志業，不過，社工需有「助人行善」價值，否則可能感到痛苦。

賴兩陽指出，若個人價值觀與社工助人行善的價值觀契合，便容易進入社會工作領域，且可以長久任職，若價值觀不同，恐因長時間服務弱勢族群而感到痛苦，他勉勵社工人員，強化助人想法、及理念，「要更堅韌一些」，早年社會對社工領域了解不多，目前社會大眾雖逐漸認識社工，社工專業制度也往前進，但遇到兒虐、家暴事件時，仍會有咎責社工聲音出現。

「社會難免會有不幸事件，只歸咎社工並不公平。」賴兩陽指出，社工僅是社會安全網眾多角色之一，盼社會大眾了解社工專業的同時，也要了解社工執業的限制，「這是社會要學習的部分」，近年社工職缺時常補不到人，他常被地方政府社會局處人員詢問，能否讓畢業學生盡量投入第一線工作？但根據實務經驗，社工相關學系，「一半不會走社工這條路。」

賴兩陽指出，即便缺人，社工職缺仍在、社會仍需要社工，因此需充實社工人力，建議除物質條件，提升社工人員待遇外，也要強化支持系統，社會弱勢族群，容易把人生挫折、壓力全放在社工身上，設計心理支持制度，協助助人工作者自我排解壓力，為社工體制內應有的配套。

衛福部次長呂建德說，社工陪伴民眾度過最困難時刻，協助家庭走過低潮，有社工努力，讓家庭重新看見希望，將持續推動社工薪資制度化調整、人力培育及職業安全措施，未來將強化留任制度、督導支持機制、科技導入提升服務效能，保障社工職場安全，為因應社工人力短缺，今年已與社工人員精簡考科，提升考照率，盼廣納人才。

115年全國社會工作專業人員表揚典禮共受理480件案件，選出205位傑出獲獎者，包括服務年資逾20年的「資深敬業獎」84位、「績優社工督導獎」22位、「績優社工獎」98位。