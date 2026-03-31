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易感冒、掉髮多？你可能少了「鋅」 專家：隱形阻礙讓身體難補充

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，海鮮、紅肉、堅果等屬於鋅含量較高的食物，不過要吃對食物搭配，才能真正補到位。示意圖／Ingimage
專家指出，海鮮、紅肉、堅果等屬於鋅含量較高的食物，不過要吃對食物搭配，才能真正補到位。示意圖／Ingimage

近年民眾越來越重視營養補充，不過專家提醒，鋅並非吃多就有效，真正關鍵在於吸收率。若搭配不當，即使攝取充足，身體也可能補了等於沒補。

食安專家韋恩在臉書粉專指出，鋅是人體內超過300種酵素的重要原料，與免疫力、皮膚健康、味覺、荷爾蒙及DNA合成密切相關。一旦缺乏，可能出現味覺遲鈍、食物變淡、容易感冒、掉髮增加、皮膚粗糙、慢性疲勞、免疫力下降及食慾不振等8大情況。

值得注意的是，鋅缺乏的原因，往往不只是攝取不足，而是吸收效率低。日本研究顯示，若同時攝取鋅補充劑與玄米，血中鋅濃度幾乎沒有明顯提升，顯示某些食物會干擾鋅的吸收。

專家進一步說明，不只玄米，日常生活中常見的天然食物與飲品也可能成為隱形阻礙，包括含植酸的豆類、含草酸的菠菜，以及富含單寧與咖啡因的茶與咖啡。此外，加工食品中的磷酸鹽添加物與酒精，同樣會降低鋅的吸收率。

根據日本臨床營養相關調查，約有10%至30%的人口處於鋅缺乏狀態，顯示此問題相當普遍。專家提醒，單靠補充劑並不足夠，飲食搭配才是關鍵。

在攝取來源方面，牡蠣、蛤蠣等海鮮被視為鋅含量最高的食物，其次包括紅肉、豬肝、起司、納豆、芝麻與堅果等，都是良好來源。不過，鋅本身吸收率約僅30%，若未搭配適當食材，效果仍有限。

韋恩建議，想提升吸收率，可在食用牡蠣時搭配幾滴檸檬汁，利用維生素C幫助鋅更有效被人體吸收。這類看似簡單的飲食搭配，其實是長久流傳的飲食智慧，能讓營養補充更到位。

本站曾報導，貝類食材包括牡蠣、蛤蜊、龍蝦和螃蟹等海鮮，具備增強免疫力的鋅，除了可以發育構成身體免疫防禦的細胞，還可以作為抗氧化劑，防止炎症損傷，因此經常吃貝類海鮮可以改善人體的鋅含量和整體免疫功能。

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