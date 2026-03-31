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雙向單側停車格注意...方向停錯遭檢舉 議員憂恐成開單熱點

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
延平南路121巷。記者邱書昱／攝影
延平南路121巷。記者邱書昱／攝影

台北市中正區法務部第二辦公室周邊車道多為單行道，汽機車找停車格時都得留心注意方向，然而，延平南路121巷的雙向車道單側停車格，卻有出現過反方向停車，造成被檢舉狀況，議員徐立信接獲陳情後，盼市府提醒民眾。停管處表示，經查屬於個案，因此不宜設置牌面。

延平南路121巷這條雙向車道，位在雙向車道的桃源街及單向車道的延平南路中間巷弄內，然而，依照規定，延平南路121巷的車輛需要車頭朝桃源街停靠，不過，若從桃源街左轉駛入的車輛，勢必就會與停車方向逆位，也因此造成被檢舉開單狀況。

徐立信表示，確實接到不少民眾陳情，也有人認為希望能在此立牌提醒，或是以其他方式達到預警，但市府認為雙向道僅能畫設單側路邊停車的情形並不少見，所以需要研議。但這樣的狀況層出不窮，反倒變成容易開單的熱區。

附近上班的民眾說，延平南路121巷周邊都是司法等公務機關、東吳大學，雖然周遭路邊停車格不至於難求，但確實也會有車子進到巷弄內，然後迴轉停車，多少會造成通行上短時間要等待汽車迴轉的。

根據警方今年1月初到3月底資料，經民眾檢舉未依順向停車案違規舉發21件。知情人士表示，案件數不算太多。

北市停管處表示，提升延平南路121巷停車空間，以及考量現地路寬限制爰設置單側停車格，因該道路未畫設分向線，因此依照道路交通安全規則第112條第2項規定：「停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側。」，故為落實減少路牌面原則，同時維護市容觀瞻，因為屬於個案，所以不宜設置宣導牌面。

汽車得迴轉後才將車頭停到對的方向。記者邱書昱／攝影
汽車得迴轉後才將車頭停到對的方向。記者邱書昱／攝影

停車格

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