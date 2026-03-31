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台電9電廠生態保育做的好 珍貴物種科博館展出

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台電今與國立自然科學博物館推出「自然共生‧生態嚮艷」生態特展。圖／台電提供
台電今與國立自然科學博物館推出「自然共生‧生態嚮艷」生態特展。圖／台電提供

台電今與國立自然科學博物館推出「自然共生‧生態嚮艷」生態特展，展示包含全球極危物種的魚池琴蛙、瀕危物種黑面琵鷺等，和全台9座電廠的10個珍貴物種與台電生態保育作為。展出至5月3日，台電歡迎民眾一同看見台電人長年投入生態保育的永續行動。

台電總經理王耀庭、科博館館長黃文山、生態作家劉克襄共同為展覽揭幕，並首度公開由國際金獎導演許鴻龍為本次特展執導的紀錄片「台電80 生態共融」透過鏡頭一窺台電人的生態守護故事。

王耀庭說，為供應全國各地穩定電力，電廠等電力建設常與山水自然環境共生，為兼顧穩定供電與生物多樣性，台電長期投入電力場域周遭環境監測與記錄，並因地制宜規畫保育措施，致力讓電力場域連結山林、濕地與海洋，成為物種的生態棲所。此次與科博館合作，不僅讓台電投入生態保育的故事與成果透過展覽呈現，更讓社會看見台電不只是電力供給者，也是環境生態的保育者。

黃文山說，科博館研究人員長期於電廠周邊棲地調查與監測，不僅協助台電採取更適切的生態保育策略，也為我國累積生物多樣性重要資料。此次透過特展將科學成果與保育行動轉譯為可親近的展示內容，期待引領國內企業共同投入生態保育，守護台灣多樣而珍貴的自然環境。

此次展出的全台9座電廠的珍貴物種，包含由明潭電廠致力營造其棲地的台灣特有種魚池琴蛙、每逢冬季現蹤興達電廠永安溼地的黑面琵鷺、澎湖尖山電廠成功復育的特有種荸薺、棲於萬大電廠內的三級保育類霧社血斑天牛與台灣原生種大豆等。現場除介紹各物種特徵習性，更將實體標本與擬真模型搬到展場，讓民眾可近距離觀賞這些平時難以瞥見的珍貴物種。

台電今與國立自然科學博物館推出「自然共生‧生態嚮艷」生態特展。圖／台電提供
台電今與國立自然科學博物館推出「自然共生‧生態嚮艷」生態特展。圖／台電提供

台電今與國立自然科學博物館推出「自然共生‧生態嚮艷」生態特展。圖／台電提供
台電今與國立自然科學博物館推出「自然共生‧生態嚮艷」生態特展。圖／台電提供

劉克襄 黑面琵鷺 生態保育

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