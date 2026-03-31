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全國河川嚴重汙染測站僅剩2站 環境部目標2030年歸零

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台南仁德二仁溪整治美化看到成果。圖／聯合報系資料照
台南仁德二仁溪整治美化看到成果。圖／聯合報系資料照

根據環境部統計，2025年全國河川嚴重汙染測站北港溪和平橋站、二仁溪五空橋站，降至歷史新低的2站。環境部表示，數據顯示近年中央與地方攜手推動流域治理措施與工程設施，已逐步展現成效，目標是2030年全國河川嚴重汙染測站數歸零。

環境部今舉辦「水質向好 河川更好」記者會，公布去年全國河川整治結果。

環境部次長葉俊宏表示，家庭汙水、事業與畜牧廢水為河川3大汙染源，2002年台灣河川開始大力整治，當時全台河川監測站293站，其中高達66站屬嚴重汙染，在下水道、法規加嚴、畜牧廢水等措施推動下，去年嚴重汙染測站已下降至2站，為歷年最低，行政院也已推動為期6年的跨部會河川及流域計畫，目標2030年達到嚴重汙染測站歸零的目標。

環境部水質保護司長王嶽斌表示，目前仍有3成河川水質較不穩定，主要集中在東半部，原因在於東部河川受地震崩塌、颱風影響，水質變異大；而北中南有26個中重度汙染測站列關注對象，其中10站優先改善。

王嶽斌說，具體作法上包含排放標準升級，如加嚴氨氮限值並擴增管制對象、加嚴銅限值、新增磷管制，日前也已修正地面水體分類及水質標準，增訂地面水體PFAS基準並新增水域遊憩適用用途；今年將完備塑化劑、硼、20項PFAS、微囊藻毒等檢測方法，而塑膠微粒也納入今年的關注重點。

王嶽斌表示，環境部2025年完成140處大型淨水場PFAS檢測均符合標準，2026年更發布「取水口上游集水區稽查管制指引」清查土地違規行為並強化高汙染風險對象管控，為確保飲用水安全努力。

環境部

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