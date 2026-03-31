超搶手雲林廚餘機補助又來了 今年加碼至200萬4月開放申請

為降低家戶垃圾中廚餘混雜比例，雲林縣自2022年起推動家戶廚餘機補助政策，成效逐年顯現。今年補助經費由原本100萬元提高至200萬元，4月1日起開放申請，並全面採電子化作業，預估可補助500至600戶，持續從源頭落實廚餘分類與減量。

環保局長張喬維指出，過去進行垃圾破袋稽查時發現，約有兩成垃圾混雜生熟廚餘。由於廚餘含油、水分高，不僅影響焚化效率，也降低焚化爐運轉效能；近年推動垃圾燃料化政策，混入廚餘更會影響固體再生燃料（SRF）品質，成為處理端一大負擔。

張喬維表示，縣府近年透過強化破袋檢查與焚化廠抽驗，並推動廚餘分類回收，同時考量部分上班族難配合垃圾收運時間，易導致廚餘混入一般垃圾甚至影響環境衛生，因此自2022年起每年編列經費補助家戶購置廚餘機，每台補助購置金額20%，上限5000元。

他指出，補助方案推出後反應熱烈，往往開放不久即額滿，至今已累計補助約2000戶。政策推動下，家戶垃圾中廚餘占比已由20%降至去年的8%，顯示減量成效明顯。

環保局表示，今年補助經費倍增至200萬元，申請資格為2025年7月31日前設籍雲林且未曾申請過補助者，民眾可於4月1日起透過雲林縣環境保護局官網下載申請資料或線上辦理。縣府期盼透過補助措施，進一步強化民眾廚餘分類習慣，減輕垃圾處理負擔，提升資源再利用效率。