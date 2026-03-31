國際奧會SRY基因檢測 女子組競賽資格引討論

國際奧會日前宣布將以SRY基因篩檢判定女性項目參賽資格，並排除特定情況。專家表示，可理解致力促成公平競爭的權宜作法，但檢測方式是否適合競技運動分組，仍值得深思。

國際奧運委員會（IOC）26日宣布，自2028年冬季奧運會開始，IOC旗下所有體育競賽中的女子組別，無論是個人參賽或是團體，參與資格都僅限於SRY基因檢測結果符合生理女性者。除特定情況外，如雄激素完全不敏感（CAIS）、性別發育差異（DSD），SRY基因篩檢結果為陰性的運動員，將永久符合女子組參賽資格。

台灣科技媒體中心邀請國內專家提供觀點，說明SRY基因檢測以及此政策影響。

中國醫藥大學特聘教授、副校長蔡輔仁說明，SRY是Y 染色體上的關鍵基因，參與胚胎早期的睪丸分化，可將其想成一個開關，在胚胎很早的時候，決定身體要不要往男性發展。但是這個開關有時會跑錯地方，如跑到X 染色體上，導致XX染色體者也長成男性外觀；反之，有些人雖然有SRY基因，卻也可能發育成比較像女性。

蔡輔仁指出，因此，SRY陽性不代表一定有男性的運動優勢。因為影響肌肉、骨架和力量的，不只是這個開關，而是整個發育過程有沒有真正運作。

以新政策中排除的完全性雄激素不敏感症（CAIS）為例，蔡輔仁表示，這類人有Y染色體，體內也有男性荷爾蒙，細胞上卻沒有鑰匙孔，即使有了鑰匙，也開不了男性化的門，所以外觀通常是女性。因此，不能只因為體內有這些荷爾蒙，就認為一定有運動上的優勢。

而性別發育差異（DSD），蔡輔仁指出，則是一個針對在性別發育和常見情況不一致的統稱，裡面包含很多不同的狀況，導致個體沒有辦法簡單依染色體或基因分成男或女。

成功大學醫學院附設醫院小兒部遺傳代謝暨內分泌科教授蔡孟哲舉例，「部分雄性素不敏感症候群」（PAIS）者的睪丸發育和外生殖器雄性化程度，取決於雄性素敏感性程度，個體變異很大，可能從輕微男性尿道下裂到完整女性陰道，也常被歸類於DSD。

蔡孟哲表示，從生物醫學以及臨床醫師的角度而言，很樂見對於性發育變異的議題有更多開放理性的討論。競技運動非常在乎公平性，但畢竟生物醫學複雜，性發育就像各式各樣的生理表徵，舉凡人類的高矮胖瘦、爆發力、耐受力、敏捷度、反應度，都會受到基因作用影響而有個人差異。

蔡孟哲說，可以理解IOC政策對於男女分組，致力促成公平競爭的權宜作法，但SRY基因的不同檢測方式有不同臨床意義，是否等同於競技運動的分組需求仍值得評估；此外，若個案因賽事意外揭露DSD情況，個案及其周遭如何面對與處理醫療隱私，也仍值得深思。