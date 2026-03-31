托盟肯定北市育兒減工時 呼籲依規模設補助上限

針對日前行政院推出有未滿12歲兒童的家庭可申請外傭，台北市長蔣萬安也宣布「減少1小時工時、薪資不減」政策，托育及就業政策催生聯盟今天舉行記者會，表示反對中央措施，雖支持蔣市府政策，但認為編列預算過少，也容易造成職代員工跟育兒勞工衝突。

托盟發言人王兆慶表示，政院的措施讓前20%的高薪家庭持續高工時，並沒有解決問題，也沒有顧及中產階級家庭的需求；而北市府的職場育兒友善措施則有機會讓家長可以兼顧育兒和工作，但北市府的政策卻有根本上的缺陷，例如北市府規定每家事業單位不論規模大小最高補助總金額為10萬元，加上每名員工的上限最高1.5萬元，因此一家公司最多只能有6名勞工受惠，忽略企業員工數差異巨大的問題，因此該措施只能讓微型中小企業受惠，另外該措施可能會導致職代員工跟育兒勞工的衝突，讓職場氣氛緊張。

托盟建議北市府應該要將政策改為依企業規模或需求員工數設定不同的補助上限，才能讓更多育兒勞工受惠。