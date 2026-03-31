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台鐵七堵調車場事故疑受無線電干擾 產工5訴求籲減少無效調車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵七堵調車場於昨晚9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。圖／取自Hayashi Kozaki臉書
台鐵七堵調車場於昨晚9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。圖／取自Hayashi Kozaki臉書

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，EMU920電聯車以時速13公里衝撞另一列EMU912電聯車導致出軌，車頭嚴重毀損，傳出肇因可能為控速不當，台鐵公司證實，確實有受到無線電干擾；台鐵產工則表示，七堵調車場「塞車」應將報廢車輛移往其他車站，減少無效調車才有可能降低事故發生機會。

七堵調車場昨（30日）晚間9時20分執行調車入庫線調車作業時發生擦撞，EMU920以13公里時速衝撞一旁的EMU912，導致EMU920的第5、6、10車，以及EMU912的第1車發生出軌事故，一名調車同仁不慎跌倒受傷，經送往八堵礦工醫院，醫生診斷為肌肉拉傷，經初步診療後已出院返站。

此起事故傳肇因可能為控訴不當及無線電干擾，台鐵公司今證實，確實有無線電干擾，但控速不當問題還沒有進行檢討，資料要整理好才能清楚。據了解，當時調車作業並未超過速限規定，調度員當下是否有要求減速，仍要檢視無線電通聯內容。

台鐵產工今早也針對此起事故發布聲明，產工秘書長朱智宇表示，台鐵七堵調車場已是台鐵公司化檢驗安全改革的重大關卡，七堵調車場並非第一次調車出事，凸顯安全機制流失及安全文化建立的不穩定性，是整個台鐵的縮影。

朱智宇表示，每次發生事故，台鐵公司就會祭出重懲，此種做法無助於安全文化的建立及改變，因為已經有員工認為「重懲調離調車現職是一種解脫」，顯見台鐵安全文化的建立徹底失敗。

朱智宇進一步指出，台鐵公司宣稱加上津貼後可讓員工薪資上看4.5萬至5萬元，但員工仍願意選擇前台賣票或在車站服務，收入少5000元卻可避免危險及加重懲處，導致台鐵調車人力雖然不缺但流動率高。

對此，台鐵產工提出5大訴求，包含調車應開源節流，將廢車移至他處停放，並研擬另闢調車空間，以減緩七堵調車場及樹林調車的壓力；證照津貼留才穩固人力；公司別再以重懲換改革；台鐵公司應與產工共同檢討不符合現場人員工作的調車規章；由於涉及人員受傷，運安會應立案調查。

鐵道局表示，昨晚9時49分接獲台鐵公司本起事故通報，隨即派遣先遣小組連夜趕赴七堵調車場蒐證及訪談相關當事人員，經查本件是執行庫內調車連掛作業，調車員司指揮司機員「推進運轉」連掛另組列車時撞及被連結列車致出軌。

有關本起事故實際原因，鐵道局表示，已要求台鐵公司提供無線電通聯、影像紀錄、列車控制監視系統及相關資料以深入調查。

台鐵 運安會

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