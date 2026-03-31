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新版每日飲食指南每日牛奶攝取量下修至1杯 農業部籲維持原建議

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
修正版的每日飲食指南中，唯獨降低我國人乳製品的推薦量，其他5類都大幅度提升其最高建議量。圖／聯合報系資料照片
修正版的每日飲食指南中，唯獨降低我國人乳製品的推薦量，其他5類都大幅度提升其最高建議量。圖／聯合報系資料照片

衛福部國民健康署日前預告新版每日飲食指南草案，將乳品建議攝取量從每日1.5至2杯調降至1杯，約240毫升，但也引發部分產業團體質疑。營養學會與永續團體等今早於立法院召開聯合記者會，呼籲新版指南「多元補鈣」新指標應回歸專業。農業部表示，衛福部應審酌國人營養現況、產業發展及國際建議基準，宜維持原建議攝取量。

衛生福利部國健署今年3月2日更新的每日飲食指南手冊草案，全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類6大類食物中，唯一被調降攝取量的只有乳品。

中華民國營養師公會全國聯合會、台灣營養學會等團體今早召開記者，認為台灣沒有理由再回頭擁抱已被證實無法解決國民缺鈣問題的舊方法，國家指南必須建立在客觀科學實證之上，呼籲國健署堅守多元補鈣的進步指標，也應破除單一食物迷思，以吻合亞洲人的體質，轉向多元補鈣才是真正務實且符合在地民情的決策。

農業部今表示，上周已發文給衛福部，參考國際間多數國家的飲食指引，乳品類建議攝取量多維持每日2至3杯份，顯示其於均衡飲食中仍具重要地位，建議應調整參據，也建請衛福部審酌國人營養現況、產業發展及國際建議基準，宜維持原建議攝取量，或參採國際標準審慎調整，以兼顧國人健康與農業永續發展。

日前中華民國乳業協會也表示，在國人已明顯鈣質攝取不足的現狀下，這樣的修正與該指南的立意恐背道而馳，建議應將乳品建議攝取量提高至2到3杯。

國健署 飲食 農業部

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