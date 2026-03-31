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河川治理20餘年 嚴重污染測站剩2站創新低

中央社／ 台北31日電

環境部表示，統計去年河川污染情形，全台293個河川水質監測站中，嚴重污染測站從2002年的66站，降至去年僅剩2站，為歷年新低；另外，今年將針對全台約400座淨水廠，進行包含塑化劑等污染物的檢測。

環境部今天舉辦「水質向好 河川更好」記者會，宣布去年全國河川嚴重污染測站數已降至2站，創下歷史最低紀錄。

環境部次長葉俊宏表示，2002年是台灣河川整治元年，全台河川監測站293站，有66站屬於嚴重污染，去年已降至2站，分別為北港溪和平橋站、二仁溪五空橋站；而全台河川嚴重污染長度由原本的14%，降至去年的1.9%。

葉俊宏指出，河川污染源大致上可分為3類，包含家庭、工廠及畜牧。環境部持續透過下水道建設、工廠納管及畜牧廢水資源化等手段改善水質。

環境部水質保護司長王嶽斌表示，現階段目標是2030年全國河川嚴重污染測站數能歸零，目前統計仍有3成河川水質較不穩定，主要原因包含地震崩塌土石鬆軟、強降雨沖刷等；環境部已列出北中南共10站中重度污染測站，做為優先改善的重點。

飲用水水質部分，王嶽斌說，今年已完備包含塑化劑、硼、20項PFAS、微囊藻毒等檢測方法，預計將針對全台約400座淨水場進行檢測，重中之重是90座大水量淨水場，其供水量涵蓋全台逾8成。

王嶽斌進一步說明，在塑化劑部分，環境部已經訂定相關指引值，透過檢測過程進一步加強調查與風險評估，未來視情況決定是否納入正式飲用水標準。

除了塑化劑外，王嶽斌指出，塑膠微粒也納入今年關心的焦點，調查的結果會跟國際上比較，然後進行風險評估；不過由於國際上還沒有明確的標準方法，台灣是否會訂定指引，後續會再與專家學者進行討論。

塑膠微粒 環境部 水質

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