快訊

台鐵又出事！台中新烏日站區近中午傳火警 火勢猛烈濃煙畫面曝

男子在新工作停車場「重逢多年未見的浪犬」淚崩：我終於找到你了

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園2連鎖醫美診所接連歇業 勞動局找到人了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園連鎖醫美「「比菲利國際美學診所」日前無預警歇業，引發消費與勞資爭議，勞動局已連絡上業者，預計4月7日開勞資協調會。圖／桃園市勞動局提供
桃園連鎖醫美「「比菲利國際美學診所」日前無預警歇業，引發消費與勞資爭議，勞動局已連絡上業者，預計4月7日開勞資協調會。圖／桃園市勞動局提供

桃園境內連鎖醫美診所「玖玖零」及「比菲利國際美學診所」接連無預警停業，引發消費與勞資爭議，消保官呼籲消費者積極採取行動停損，勞動局也介入調查，但目前只聯繫上其中一家業者，市府允諾將持續追蹤。

法務局表示，玖玖零診所本月15日僅透過官方LINE及診所大門口發布結束營業訊息，未提供退費聯繫窗口，未說明退費方式與時程，診所負責人應盡速對外公布退費窗口聯絡資訊，清楚說明退費計算方式及退款期程，積極處理消費爭議，並開放診所供消費者領回置私人物品及產品。

消保官也提醒消費者做足自保動作，若透過信用卡支付醫美服務，應把握時效向發卡銀行申請爭議款，以VISA與MASTER卡為例，申請時限通常為刷卡日起540個日曆天，且須在業者停止提供服務起120日曆天內提出。由於銀行審核大概需要15個工作天，消費者應盡快檢附刷卡簽單、診所結束營業訊息等佐證資料，以免因逾期導致權益減損。

勞動局表示，目前聯繫不上比菲利國際美學診所的負責人，勞資爭議調解會也因資方未出席而不成立，目前已協助員工辦理歇業事實認定，轉介辦理失業認定及申請失業給付等業務。玖玖零診所的業者目前有出面，調解會預計4月7日進行。

桃園 退費 消費者

延伸閱讀

少子化衝擊 產科面臨三重壓力、坐月子中心倒一堆

針灸拔針 衛福部：免由醫師執行

月薪5萬 中醫診所搶不到護師

愛爾麗聯手韓國Dr.Scalp絲客富　全台首間生髮診所今盛大開幕

相關新聞

蔣萬安路線vs.賴總統新政 托盟肯定育兒減工時曝政府該做1事

台北市日前推出的「育兒家長減少工時」政策遭疑預算少、配套不足，4月中旬將上路的放寬外籍家庭幫傭挨批只服務有錢人、加劇性別、階級、族群不平等。托育及就業政策催生聯盟今召開記者會表示，唯有改善高工時、職場文化，才能解決全民的家庭照顧需求。托盟支持的是「蔣萬安路線」，但建議應依照企業規模設定不同補助金額上限，補助申請對象也應從企業改為員工個人。

台鐵調車事故疑受無線電干擾 產工5訴求解決七堵調車場問題

台鐵七堵調車場昨晚發生重大調車事故，EMU920電聯車以時速13公里衝撞另一列EMU912電聯車導致出軌，車頭嚴重毀損，傳出肇因可能為控速不當，台鐵公司證實，確實有受到無線電干擾；台鐵產工則表示，七堵調車場「塞車」應將報廢車輛移往其他車站，減少無效調車才有可能降低事故發生機會。

影／七堵調車場電聯車出軌 初判原因：推進調車控速不當釀衝撞

台鐵基隆七堵調車場又出事，七堵調車場30日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。台鐵表示詳細原因正由運安處調查中，不影響正線行車據指出。據指出，初判原因出來，是推進調車控速不當致衝撞出軌。

今熱如夏35度高溫 吳德榮：明雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

今天各地仍晴熱如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，南部高溫達35度。下午鋒面從北部海面掠過，北部、東北部有局部短暫陣雨的機率。北部17至30度、中部18至34度、南部16至35度、東部18至34度。

搶救產科！接生費擬調升、最高3倍 最快下半年上路

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良昨表示，因應出生人口快速下滑與產科醫師流失，規畫全面調升接生給付，收治風險程度最高者，給付可達現行三倍，另搭配偏鄉保障機制，穩住產科量能，預計最快今年下半年上路。

每天刷牙還是口臭？醫師揭原因「不是牙齒」 很多人沒清到

每天刷牙、嚼口香糖，還是有人躲不過「口氣尷尬」。尤其早上起床或久沒說話時，嘴裡那股怪味，真的讓人難以開口。原以為勤刷牙就能擋住口臭，但專家提醒，真相可能藏在你忽略的「舌頭」上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。