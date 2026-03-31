桃園2連鎖醫美診所接連歇業 勞動局找到人了

桃園境內連鎖醫美診所「玖玖零」及「比菲利國際美學診所」接連無預警停業，引發消費與勞資爭議，消保官呼籲消費者積極採取行動停損，勞動局也介入調查，但目前只聯繫上其中一家業者，市府允諾將持續追蹤。

法務局表示，玖玖零診所本月15日僅透過官方LINE及診所大門口發布結束營業訊息，未提供退費聯繫窗口，未說明退費方式與時程，診所負責人應盡速對外公布退費窗口聯絡資訊，清楚說明退費計算方式及退款期程，積極處理消費爭議，並開放診所供消費者領回置私人物品及產品。

消保官也提醒消費者做足自保動作，若透過信用卡支付醫美服務，應把握時效向發卡銀行申請爭議款，以VISA與MASTER卡為例，申請時限通常為刷卡日起540個日曆天，且須在業者停止提供服務起120日曆天內提出。由於銀行審核大概需要15個工作天，消費者應盡快檢附刷卡簽單、診所結束營業訊息等佐證資料，以免因逾期導致權益減損。

勞動局表示，目前聯繫不上比菲利國際美學診所的負責人，勞資爭議調解會也因資方未出席而不成立，目前已協助員工辦理歇業事實認定，轉介辦理失業認定及申請失業給付等業務。玖玖零診所的業者目前有出面，調解會預計4月7日進行。