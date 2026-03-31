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蔣萬安路線vs.賴總統新政 托盟肯定育兒減工時曝政府該做1事

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
托育及就業政策催生聯盟今召開記者會建議台北市的「育兒家長減少工時」政策應針對企業員工數規模，設定不同的補助上限，同時將薪資補貼申請對象從企業改為個人。記者葉冠妤／攝影
托育及就業政策催生聯盟今召開記者會建議台北市的「育兒家長減少工時」政策應針對企業員工數規模，設定不同的補助上限，同時將薪資補貼申請對象從企業改為個人。記者葉冠妤／攝影

台北市日前推出的「育兒家長減少工時」政策遭疑預算少、配套不足，4月中旬將上路的放寬外籍家庭幫傭挨批只服務有錢人、加劇性別、階級、族群不平等。托育及就業政策催生聯盟今召開記者會表示，唯有改善高工時、職場文化，才能解決全民的家庭照顧需求。托盟支持的是「蔣萬安路線」，但建議應依照企業規模設定不同補助金額上限，補助申請對象也應從企業改為員工個人。

托盟召集人王兆慶說，減少工時、放寬外傭這兩項政策，本質上都是要解決育兒家庭「時間貧窮」問題，採用的卻是兩種完全相反的模式，北市長蔣萬安是「創造友善職場，鬆綁家長時間」，賴清德總統則是「維持高壓職場，依賴外籍幫傭」。

托盟認為，高工時才是迫切需要改革的痛點，北市府政策實質讓家長能多出1小時餘裕，兼顧工作與育兒，是突破台灣過勞職場價值的宣告值得嘉許，但也必須大幅修正、甚至砍掉重練，才能真正嘉惠到育兒家長。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋說，高工時是生育率低的原因之一，政府想效法新加坡大開外籍幫傭，但2023年新加坡受僱者平均年總工時是2267小時，是亞洲國家最高，多出台灣247小時，仿效長工時國家的幫傭政策，就是台灣要走的方向嗎？

楊書瑋批評，政府把外籍幫傭作為有育兒家庭照顧需求的解方，不但解決不了問題，更可能惡化台灣的過勞、高工時處境；成功的育兒政策改革，應是牽動勞動體制的改革，而不是讓照顧責任回歸家庭承擔。

婦女新知基金會政策部主任李盈學也說，賴總統說放寬外籍幫傭可以釋放女性勞動力，但這說法已經被勞動部自己推翻，這完全不是進步的性別政策，而是集階級、族群與性別剝削交織於一身，更傳遞錯誤訊息，不夠有錢的人繼續在職場蠟燭兩頭燒、男性有藉口逃避家務分工，有聘外傭的高所得勞工也可能被理所當然要求繼續加班。

李盈學進一步說，開放家庭幫傭只是以飲鴆止渴，政府應該要拿出魄力，解決長工時、職場文化問題，才能讓全民都能享受工作與家庭平衡。

不過，針對北市減少工時政策，王兆慶認為現行設計有10萬元的補助上限，只適用微小型企業，對一家1000人公司來說，可能有100名設籍台北的育兒員工，如何分這10萬元的薪資補助？托盟建議應根據企業員工規模、或根據企業統計出來的員工需求人員，分別設定不同的補助金額上限。

王兆慶說，另一個釜底抽薪的做法是將補助申請對象從「事業或企業」改為「員工個人」，這也是國際上諸如德國、瑞典的做法，而個人申請制必須先建立完備的資訊系統介面，才有可能應付數萬名以上的育兒勞工申請案量。

此外，針對單身勞工抱怨為何要負擔育兒同事的工作，王兆慶建議可引入日本的「職代員工津貼」制度，除代班同仁有津貼，政府還會額外獎勵雇主費用，引導職場形成互助氛圍，育兒勞工請假，其他同事則能加薪，解決職場內部的衝突。

王兆慶說，全北市未滿12歲的兒童人口有22萬人，若北市的政策未修正，將可能導致覆蓋率偏低，淪為雷聲大、雨點小，托盟建議的版本，若以申請率15%計算，每年所需經費為6億元，僅北市政府公務預算0.29%，再逐變提升普及率，但最盼望的是其他縣市跟進，或由中央政府提供統一規範跟資源。

針對北市「育兒家長減少工時」政策，托育及就業政策催生聯盟提出建議版本。記者葉冠妤/攝影
針對北市「育兒家長減少工時」政策，托育及就業政策催生聯盟提出建議版本。記者葉冠妤/攝影

賴總統 外籍幫傭 家庭幫傭

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