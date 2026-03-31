轉乘更方便 樹林後站、汐科火車站機車停車場明啟用

民眾轉乘台鐵，最怕沒有車位，新北市交通局在樹林後站與汐科火車站北站旁新闢機車停車場，4月1日啟用，總計提供161格機車格及15格自行車格，提供有停車需求的民眾使用。

交通局停車管理科長吳清哲指出，樹林後站原有自行車停車空間，因長期有廢棄車輛占用，甚至被亂丟垃圾，影響環境整潔，交通局委託專業停車場業者重新規畫，設置99格機車停車格、15格自行車停車格，同時增設YouBike租賃站，讓通勤族可靈活轉乘大眾運輸。

另考量汐科火車站大量通勤族停車轉乘需求，交通局也在鄰近汐科火車站北站、大同路二段184巷內，與國產署合作闢建機車停車場，提供62格機車格，並委由專業停車場業者管理，提升整體服務品質。

吳清哲說，這2處機車停車場皆導入智慧化停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，不僅提升停車效率，也有助於增加周轉率，紓解周邊停車壓力。

樹林後站機車停車場臨停3小時內每次10元，當日當次最高收費30元；汐止智興段機車停車場臨停每次20元，鼓勵民眾多加利用。