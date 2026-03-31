快訊

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

教學／AI工具查資料就怕「AI幻覺」！教你用Gemini「查證回覆內容」再檢查

國際油價轉跌、美股期指漲幅拉大 川普傳擬結束對伊作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

轉乘更方便 樹林後站、汐科火車站機車停車場明啟用

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
汐止智興機車停車場。圖／新北市交通局提供
汐止智興機車停車場。圖／新北市交通局提供

民眾轉乘台鐵，最怕沒有車位，新北市交通局在樹林後站與汐科火車站北站旁新闢機車停車場，4月1日啟用，總計提供161格機車格及15格自行車格，提供有停車需求的民眾使用。

交通局停車管理科長吳清哲指出，樹林後站原有自行車停車空間，因長期有廢棄車輛占用，甚至被亂丟垃圾，影響環境整潔，交通局委託專業停車場業者重新規畫，設置99格機車停車格、15格自行車停車格，同時增設YouBike租賃站，讓通勤族可靈活轉乘大眾運輸。

另考量汐科火車站大量通勤族停車轉乘需求，交通局也在鄰近汐科火車站北站、大同路二段184巷內，與國產署合作闢建機車停車場，提供62格機車格，並委由專業停車場業者管理，提升整體服務品質。

吳清哲說，這2處機車停車場皆導入智慧化停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，不僅提升停車效率，也有助於增加周轉率，紓解周邊停車壓力。

樹林後站機車停車場臨停3小時內每次10元，當日當次最高收費30元；汐止智興段機車停車場臨停每次20元，鼓勵民眾多加利用。

停車場

延伸閱讀

中市水湳轉運中心 將二次招商

台東公共自行車場站建置120處 建構綠色運輸網

清明連假台南將湧入返鄉掃墓及旅遊觀光人潮 警規畫交通疏導措施

「竹-桃3小時」旅客大罵螺絲鬆了 台鐵為嚴重誤點致歉

相關新聞

台鐵七堵調車場列車出軌疑控速不當 運安會今派人調查決定是否立案

台鐵七堵調車場昨晚2列電聯車調車時發生相撞出軌事件，導致1名員工受傷就醫。據了解，台鐵初判斷此起事故為推進調車控速不當致衝撞出軌；國家運輸安全調查委員會今將派人至現場，調查後再決定是否達到立案標準。

影／七堵調車場電聯車出軌 初判原因：推進調車控速不當釀衝撞

台鐵基隆七堵調車場又出事，七堵調車場30日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。台鐵表示詳細原因正由運安處調查中，不影響正線行車據指出。據指出，初判原因出來，是推進調車控速不當致衝撞出軌。

今熱如夏35度高溫 吳德榮：明雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

今天各地仍晴熱如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，南部高溫達35度。下午鋒面從北部海面掠過，北部、東北部有局部短暫陣雨的機率。北部17至30度、中部18至34度、南部16至35度、東部18至34度。

搶救產科！接生費擬調升、最高3倍 最快下半年上路

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良昨表示，因應出生人口快速下滑與產科醫師流失，規畫全面調升接生給付，收治風險程度最高者，給付可達現行三倍，另搭配偏鄉保障機制，穩住產科量能，預計最快今年下半年上路。

每天刷牙還是口臭？醫師揭原因「不是牙齒」 很多人沒清到

每天刷牙、嚼口香糖，還是有人躲不過「口氣尷尬」。尤其早上起床或久沒說話時，嘴裡那股怪味，真的讓人難以開口。原以為勤刷牙就能擋住口臭，但專家提醒，真相可能藏在你忽略的「舌頭」上。

身體給警訊！40歲前有脂肪肝不在意 醫：10年後恐腫瘤科見

近年來，脂肪肝盛行率持續攀升，已成為現代人健檢中最常見的異常之一。不少民眾看到報告時往往不以為意，認為沒有不適症狀就無須擔心。醫界提醒，若在40歲前就出現脂肪肝卻未加以重視，10年後可能得至腫瘤科報到，值得提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。