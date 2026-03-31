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Taiwan PASS 4月改版升級 台鐵版串聯全台景區
為了讓國內外旅客輕鬆遊台灣，交通部觀光署推出Taiwan PASS交通電子套票，並將從4月改版升級，從113年推出以來已售出3.4萬份。
Taiwan PASS自113年陸續結合高鐵、台鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線，陸續推出5款不同產品，但由於太過複雜，常讓旅客搞不清楚各款差別。
交通部觀光署今天發布新聞稿表示，Taiwan PASS將從4月1日進行全新改版升級，將5款不同產品，優化精簡為國際旅客限定「高鐵版」與國內、外旅客皆適用「台鐵版」等2款，並升級納入4大都會捷運及全台15項景區接駁服務。
觀光署說，這2款產品分別以高鐵或台鐵的「3日周遊券」為主軸，解決長途跨區交通需求，旅客還能從4大都會捷運中任選1項，並從15項景區接駁中自選1項服務，一票在手即可輕鬆串聯全台熱門景點。
觀光署指出，Taiwan PASS景區接駁服務納入4條熱門台灣好行路線（清境、日月潭、阿里山、墾丁），並提供阿里山林業鐵路、宜蘭好行3日券、台中Go、高雄MeN Go、租車或計程車抵用券等彈性交通服務選擇。
觀光署表示，新版的Taiwan PASS還新增機車24小時租賃服務，以及宜蘭、日月潭FunTOUR一日遊巴士等。
根據統計，Taiwan PASS從開賣以來已銷售3.4萬份，今年第一季銷售量較去年同期成長約59%，而根據國外旅客使用數據顯示，主要市場包括日本（19.9%）、菲律賓（17.2%）、馬來西亞（10.6%）及韓國（10.4%），北美市場（6.4%）亦呈現穩定成長。
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